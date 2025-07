Florin Roman, referitor la anunţul privind programul Anghel Saligny: Liberalii nu au tăiat niciodată până acum investiţii

''În calitate de preşedinte al Comisiei de administraţie publică din Camera Deputaţilor, atrag atenţia Guvernului condus de un liberal că blocarea plăţilor pentru mii de şantiere pe programul 'Anghel Saligny' va transforma fiecare localitate, în special din rural, în străzi săpate, pe care încă se lucrează şi care vor fi abandonate. Liberalii nu au tăiat niciodată până acum investiţii, dimpotrivă, le-am susţinut chiar şi în pandemie. Guvernul Cîţu a fost demis prin moţiune de cenzură tocmai urmare a acestui program liberal de investiţii. Se pare că ce nu a reuşit USR de-a lungul vremii a reuşit un guvern condus de un liberal, care s-a format ca lider naţional plecând din administraţia publică locală'', a scris Roman pe Facebook.



În opinia acestuia, suspendarea plăţilor va duce la suspendarea lucrărilor, iar întreţinerea lor va genera costuri şi mai mari.



''În plus, mii de salariaţi ai firmelor prestatoare urmează să fie concediaţi de luna viitoare. O soluţie o reprezenta trecerea unor cheltuieli pe banii necheltuiţi din PNRR. Dar pentru asta îţi trebuie un ministru al MIPE, nu un fost angajat la Bruxelles'', a arătat el.



Liberalul mai spune că măsura loveşte în principal în satul românesc şi în capitalul românesc, pentru că lucrările au fost adjudecate în proporţie de 100% de firme româneşti.



''Din nou, mult protejatele multinaţionale sunt ocolite. Ştiu că au fost discutate şi măsuri de mijloc, însă s-a decis varianta cea mai dură. Am atras atenţia asupra acestui scenariu încă de la Congresul PNL, ştiam că pentru cei instalaţi la "sufrageria" partidului nu există decât marele urban şi din păcate am avut din nou dreptate. Acum li se livrează aleşilor locali nota de plată. Întrucât Guvernul se supune controlului parlamentar şi nu invers, la începutul sesiunii vom chema în faţa comisiei factorii guvernamentali responsabili pentru a da explicaţii despre contractele asumate de Guvern şi neplătite de Executiv. Cel puţin cât timp voi fi preşedintele comisiei voi milita pentru aleşii locali, singurii care au transformat cu adevărat, în bine, fiecare sat şi oraş din România'', a transmis Roman.

AGERPRES