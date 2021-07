Oficial israelian: Atacul asupra petrolierului din Marea Arabiei a fost comis de Iran, cu o dronă

Atacul asupra petrolierului utilizat de compania unui miliardar israelian a fost comis de Iran, cu o dronă, afirmă un oficial israelian, sub protecţia anonimatului, în contextul în care circumstanţele incidentului sunt încă neclare.

"Este vorba de un atac terorist iranian, au fost ucişi doi oameni nevinovaţi. Iranienii au atacat nava cu un avion fără pilot. O navă inofensivă, cu oameni nevinovaţi", a declarat un oficial israelian, sub protecţia anonimatului, pentru postul israelian Channel 13, citat de cotidianul The Jerusalem Post.

La rândul său, o sursă din SUA a confirmat, potrivit site-ului israelian News.Walla.co.il, că atacul asupra petrolierului a fost comis cu o dronă.

Guvernul Israelului nu a făcut, deocamdată, niciun comentariu pe tema acestui incident. Circumstanţele atacului asupra petrolierului Mercer Street sunt neclare.

Petrolierul, utilizat de compania unui om de afaceri israelian, a fost vizat de un atac în Marea Arabiei, în largul coastelor statului Oman, un incident produs pe fondul tensiunilor dintre Israel şi Iran. Atacul a avut loc în cursul nopţii de joi spre vineri în largul Insulei Masirah, aparţinând Omanului. Atacul a vizat petrolierul Mercer Street, au declarat oficiali britanici citaţi de agenţia Associated Press. Nava este utilizată de firma Zodiac Maritime, deţinută de Zodiac Group, compania miliardarului israelian Eyal Ofer. Petrolierul este sub pavilion liberian şi aparţine unei firme nipone. Un marinar român şi unul britanic au fost ucişi în atacul care a vizat petrolierul, a anunţat compania care utiliza nava, Zodiac Maritime. "În momentul incidentului, nava se deplasa dinspre Dar es Salaam spre Fujuirah", a transmis compania Zodiac Maritime, fără a oferi detalii despre atac. Surse din cadrul companiei afirmă că există suspiciuni că ar fi vorba de un "act de piraterie", informează cotidianul britanic The Independent.

Nici Centrul Operaţional al Marinei Comerciale britanice nu a oferit detalii despre natura incidentului. Acesta este al doilea atac care vizează o navă utilizată de compania miliardarului israelian Eyal Ofer. La începutul lunii iulie, nava-cargo CSAV Tyndall, utilizată de Zodiac Maritime, a fost vizată de o explozie în Oceanul Indian.

Incidentele intervin în contextul tensiunilor dintre Iran şi Israel. În ultimul an, Iranul a semnalat mai multe acte de sabotaj pe care le-a atribuit Israelului. La rândul său, Israelul a atribuit Iranului atacuri asupra unor nave în Marea Arabiei şi în Golful Oman.

Israelul se opune revenirii Statelor Unite în Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul. Guvernul israelian suspectează că Iranul încearcă să se doteze cu arme nucleare sub paravanul unui program atomic civil.

Sursa: Mediafax