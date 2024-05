Un panou publicitar răsturnat de furtună a ucis patru persoane și a rănit alte 60

Zeci de persoane au fost prinse sub panoul publicitar, care a căzut în apropierea unei benzinării din estul orașului.

„Până în prezent, 60 de persoane au fost salvate de la locul accidentului și internate în spital. Patru persoane au murit", se arată într-un comunicat al autorităților.

Panoul măsura 70 de metri pe 50 de metri, potrivit unui mesaj postat pe X de către poliția din Mumbai.

Potrivit unui mesaj pe X al lui Devendra Fadnavis, numărul doi în guvernul statului Maharashtra, „a fost ordonată o anchetă la nivel înalt" în legătură cu această tragedie.

Familiilor celor decedați li se va acorda asistență financiară, a anunțat Eknath Shinde, ministrul-șef din Maharashtra, potrivit mesajului publicat pe rețelele de socializare. De asemenea, vor fi acoperite și costurile de tratare a răniților.

Joi, Bombay a fost afectat de o vreme violentă însoțită de ploi și furtuni de praf care au smuls copaci și au provocat scurte întreruperi de energie electrică și perturbări ale traficului feroviar.

Potrivit presei, zborurile au fost suspendate pe aeroportul internațional din Bombay și cel puțin 15 aeronave au fost deviate.

The death toll in the hoarding collapse in Mumbai's Ghatkopar rose to 14 in the early hours of Tuesday, with 74 left injured.- Video by SL Shanth Kumar @timesofindia pic.twitter.com/AOqjEGGgmP