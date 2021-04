Papa dedică rugăciunea din a doua zi de Paşte vârsnicilor şi celor bolnavi

Papa Francisc şi-a dedicat rugăciunea publică din amiaza celei de-a doua zi de Paşte vârstnicilor şi suferinzilor, precum şi persoanelor din centrele de îngrijire, exprimându-şi speranţa că acestea vor găsi încurajare şi speranţă în cuvintele sale, relatează DPA.



Rugăciunea, cunoscută sub numele de ''Regina Coeli'' (Regina Cerului), a fost rostită de la Vatican şi a putut fi urmărită prin streaming. Aceasta a încheiat oficial sărbătoarea Paştelui în Biserica Catolică, scrie AGERPRES.



Liderul Bisericii Catolice a fost nevoit şi în acest an să celebreze festivităţile de la Vatican ce marchează învierea lui Iisus Hristos sub restricţii stricte în contextul pandemiei de coronavirus, la fel ca în 2020.



Pelerinii nu au fost prezenţi în acest weekend în Roma, iar imensa Piaţă Sfântul Petru era luni aproape goală, notează DPA.



Pentru creştini, Paştele este punctul culminant al anului ecleziastic.



În mesajul său de Paşte de duminică, transmis în faţa unui număr restrâns de persoane prezente în bazilica Sfântul Petru, papa Francisc, în vârstă de 84 de ani, a lansat un apel la sporirea numărului de vaccinări împotriva COVID-19 ''în special în ţările cele mai sărace''. Suveranul pontif a atras de asemenea atenţia asupra perpetuării conflictelor militare şi a cursei înarmărilor la nivel mondial în contextul pandemiei.