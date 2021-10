Papa Francisc acceptă invitaţia de a efectua o vizită papală în India, prima după 1999

Papa Francisc a acceptat o invitaţie din partea premierului indian Narendra Modi de a vizita India, informează Reuters



În India există aproximativ 20 de milioane de romano-catolici, respectiv 1,5% din populaţia ţării, de 1,3 miliarde. Aproximativ 80% din indieni sunt hinduşi.



În 2016, papa Francisc a declarat că era "aproape sigur" că va călători în India anul următor, odată cu vizita în Bangladesh. Însă, liderii Bisericii Catolice din India nu au reuşit să-l convingă pe Modi - care conduce o administraţie naţionalistă - să-l invite pe papa Francisc.



Reprezentanţii Bisericii au transmis la acea vreme că guvernul indian a indicat probleme legate de programul premierului. Papa Francisc a vizitat în schimb Myanmar şi Bangladesh.



Ultimul lider de la Vatican care a vizitat India a fost papa Ioan Paul al II-lea, care a călătorit la New Delhi în 1999 pentru a emite un document papal referitor la Biserica din Asia.



"Am avut o întâlnire foarte călduroasă cu papa Francisc. Am avut ocazia să discut cu el o gamă largă de probleme şi, de asemenea, l-am invitat să viziteze India", a scris Modi pe Twitter, sâmbătă.