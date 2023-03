Papa Francisc despre smart working: munca la distanță poate fi o soluție bună

Papa Francisc a spus, după ce a primit în audiență conducerea Institutului de Asigurări împotriva Accidentelor de Muncă: "Tehnologia a favorizat dezvoltarea muncii la distanță, care în anumite cazuri poate fi o soluție bună, atâta timp cât nu îi izolează pe angajați și nu îi împiedică să se simtă parte a unei comunități".

Pentru că "separarea netă între mediile de viață familială și mediile de lucru a avut consecințe negative nu numai asupra familiei, ci și asupra culturii muncii", spune Papa Francisc: "A întărit ideea că familia este locul de consum și întreprinderea locul de producție, iar acest lucru este prea simplist. I-a făcut pe oameni să creadă că îngrijirea este treaba exclusivă a familiei și că nu are nimic de-a face cu munca. A riscat să dezvolte mentalitatea conform căreia oamenii au valoare când produc, iar în afara producției își pierd valoarea, identificându-se exclusiv cu banii”.

Reflecția Papei s-a concentrat asupra "culturii risipei", pe care a denunțat-o de multe ori, conform Corriere della Sera.

"Risipa se manifestă în multe feluri, cum ar fi obsesia de a reduce costurile forței de muncă, fără a realiza consecințele grave pe care le provoacă, deoarece șomajul produs are ca efect direct extinderea granițelor sărăciei".

„Trebuie să ne amintim că viața nu are preț. Sănătatea unei persoane nu poate fi schimbată pentru câțiva bănuți în plus sau pentru interesul individual al cuiva. Un aspect al culturii de lepădare este tendința de a da vina pe victime. Vedem acest lucru tot timpul, este un mod de justificare și este un semn al sărăciei umane în care riscăm să facem să cadă relațiile, dacă pierdem ierarhia corectă a valorilor, care are în prim plan demnitatea persoanei umane", a afirmat Suveranul Pontif.

(sursa: Mediafax)