Incredibil! Porcii mistreți se plimbă nestingheriți prin Roma. Iată imaginile

Mai mulți mistreți au fost surprinși zilele trecute prin cartierele din Roma. Localnicii reclamă faptul că după-amiaza și seara a devenit periculos să ieși la plimbare, pentru că acum se întunecă devreme, iar animalele sălbatice se plimbă nestingherite pe străzile orașului. Practic, rezidenții au ajuns prizonieri în locuințe, de frica mistreților.

„Am auzit câinii lătrând nefiresc, m-am alarmat pentru că am crezut că hoții au pătruns în casa mea. Dar imediat ce am ieșit, am văzut o turmă de vreo douazeci de mistreți, chiar în fața casei. O scenă suprarealistă și absurdă”, spune Roberto, un locuitor al Romei.

Cetățenii se tem pentru siguranța lor. Nu este prima oară când italienii se confruntă cu această problemă:

„Aici există colectare separată din ușă în ușă, așa că animalele găsesc adesea hrană în afara porților noastre. Situația a devenit insuportabilă. Adevărata problemă este că nimeni în acest oraș nu a făcut nimic pentru a rezolva problema de mult timp. Mai mult, sunt animale care se reproduc mult, ceea ce înseamnă că dacă azi sunt 20, mâine vor fi 50. Și toți ăn fața caselor noastre”.

