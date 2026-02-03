Kremlinul, despre negocieri: Putin a spus că acestea sunt posibile la Moscova

Întrebat despre progresul unui acord de pace cu Ucraina, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a afirmat că „este vorba despre un proces complex, cu multiple fațete”, a declarat Peskov, citat de Sky News.

„În privința unor aspecte, am înregistrat progrese, deoarece au avut loc discuții și negocieri. În privința unor aspecte, este mai ușor să găsim un numitor comun”, adaugă el.

Acesta precizează că există alte aspecte unde găsirea unui numitor comun este mai dificilă.

„Există aspecte în care este mai dificil să găsim un teren comun. În acest caz, nu se poate înregistra încă niciun progres.”

Referitor la posibilitatea ca negocierile dintre președintele rus și Zelenskyy să aibă loc pe teritoriu neutru, Peskov a declarat: „Putin a spus că acestea sunt posibile la Moscova”.

Purtătorul de cuvânt a mai precizat că apelul președintelui francez Emmanuel Macron la dialog cu Moscova „este sensibil și îl împărtășim”.

Reamintim că recent, Zelenski a declarat că negocierile teritoriale trebuie să se facă între liderii de stat, precizând că că rezolvarea disputei legate de teritorii este imposibilă fără un contact direct, indiferent de format, cu Vladimir Putin.

Încă din decembrie anul trecut, președintele Franței, Emmanuel Macron a precizat că „este util” ca „europenii și ucrainenii să găsească un cadru pentru a angaja o discuție în forma cuvenită”. Ulterior, în ianuarie, Bruxelles-ul a exprimat public deschiderea la negocieri directe cu Federația Rusă.

Următoarea rudă de negocieri în format trilateral se va desfășura „pe teren neutru”, la Abu Dhabi, miercuri și joi. La aceste discuții vor lua parte reprezentanți ai SUA, delegați ucraineni, dar și ruși. Inițial, întâlnirea era programată duminică, însă discuțiile au fost reprogramate.

(sursa: Mediafax)