Piața de capital dn Marea Britanie, grav afectată de Brexit

Accesul pe pieţele UE a serviciilor financiare britanice nu va fi permis în următoarea perioadă, mai ales dn cauza tensiunilor cu Franţa, spun reprezentanți ai City of London, scrie Reuters.

După Brexit, care s-a produs efectiv la sfârșitul anului trecut, acestea au fost reduse drastic. Operaţiunile zilnice cu miliarde de euro şi tranzacţiile de acţiuni au fost mutate din Londra spre UE şi New York, deși ar fi trebuit să se acorde acces Regatului Unit, potrivit regimului de echivalență.

"Nu cred că echivalenţa este în mod special o problemă şi nu cred că UE va acorda vreun tip de echivalenţă", a declarat Nick Collier, reprezentant City of London la Bruxelles. Totodată, acesta crede că UE vrea să-şi construiască propria sa piaţă de capital. UE a acordat, până în iunie 2022, echivalenţa doar pentru a permite băncilor din blocul comunitar să continue operaţiuni de clearing în euro din City of London.

Franţa vrea să întârzie ratificarea unui acord în domeniul serviciilor financiare între Londra şi Bruxelles, din cauza disputelor privind drepturile de pescuit.

Industria financiară din Londra a pierdut accesul la piața europeană, iar tranzacţionarea acţiunilor în euro s-a mutat în UE. Comisia Europeană vrea ca şi operaţiunile de clearing în euro și vrea să mute locurile de muncă din City of London în ţările din blocul comunitar.

"Întrebarea este, am ajuns la cel mai scăzut nivel? Sau ne vom confrunta cu noi restricţii? Firmele membre ale organizaţiei noastre nu sunt optimiste că va fi acordată echivalenţa în viitor", a avertizat Emma Reynolds, director general la TheCityUK.

Permiterea accesului bazat pe echivalenţă reprezintă cel mai bun mod pentru evitarea conflictelor în privinţa derivatelor şi a tranzacţionării acţiunilor.

Echivalenţa UE este un instrument care încurajează integrarea pieţelor financiare mondiale şi cooperarea cu statele terţe. O decizie de stabilire a echivalenţei, măsură unilaterală a executivului comunitar, le permite autorităţilor să se bazeze pe normele existente în ţările terţe şi pe supravegherea efectuată de acestea, participanţii pe piaţă din ţări terţe care îşi desfăşoară activitatea în UE având obligaţia de a respecta doar un singur set de norme.