Imaginile dezastrului: Podul Francis Scott Key din Baltimore s-a prăbușit, după ce a fost lovit de o navă

Toată circulația este deviată, a transmis Autoritatea de Transport din Maryland (MTA).

Mai multe videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare au arătat o navă de marfă mare ciocnind unul dintre stâlpii de sprijin ai podului. Mai multe mașini care se aflau pe pod în acel moment s-au prăbușit în râul Patapsco, relatează independent.co.uk.

This video is almost unbelievable. The Francis Scott Key Bridge in Baltimore literally collapsed this morning after it was struck by this large ship. pic.twitter.com/rYuy4U2r7H