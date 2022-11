Poliția iraniană a deschis focul asupra călătorilor aflați în stația de metrou din Teheran. Femeile, lovite în tren cu bastoane

Forțele de securitate iraniene au deschis focul asupra oamenilor dintr-o stație de metrou din Teheran și au bătut femeile care nu aveau părul acoperit, în timp ce protestele împotriva morții lui Mahsa Amini au intrat în a treia lună.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare au arătat pasageri alergând spre ieșiri, mulți dintre ei căzând și fiind călcați în picioare, după ce poliția a deschis focul pe o platformă aglomerată. Poliția a fost, de asemenea, filmată prin ferestrele trenurilor defilând prin vagoane și bătând femei cu bastoanele.

Masha Amini, o iraniană de 22 de ani de origine kurdă, a murit în custodia poliției morale pe 16 septembrie, după arestarea ei pentru o presupusă încălcare a codului vestimentar strict al femeilor din Iran.

Potrivit The Guardian, manifestațiile s-au intensificat marți, când organizatorii protestului au cerut trei zile de acțiune pentru a comemora „Noiembrie sângeroasă” din 2019, când sute de oameni au fost uciși în timpul protestelor împotriva creșterii prețurilor la combustibil.

„Vom lupta! Vom muri! Vom lua înapoi Iranul!” zeci de protestatari au putut fi auziți scandând în jurul unui foc de tabără pe o stradă din.

Agenția France-Presse a raportat că șase persoane au murit în ciocnirile din timpul nopții.

Chaotic scenes at Tehran’s City Theater metro stop. Security forces assault those chanting in protest, use pepper spray inside the train, & commuters on the platform chant in support of the people inside the train. Nov. 16, 2022. pic.twitter.com/6aTF1NUKez #Iran #IranProrests2022