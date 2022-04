Polonia spune că nu va mai accepta și nu va plăti pentru mai multe vaccinuri COVID-19

Polonia, alături de alte state membre ale UE, a primit vaccinuri COVID-19 în timpul pandemiei de coronavirus în cadrul contractelor de furnizare convenite între Comisia Europeană și producătorii de vaccinuri precum BioNTech și Pfizer sau Moderna.

Cel mai mare furnizor al Poloniei este Pfizer. Îara a înregistrat o absorbție de vaccinuri mai redusă decât majoritatea țărilor din Uniunea Europeană și are un stoc de vaccinuri excedentar, din care o parte a fost deja vândut sau donat altor state.

"La sfârșitul săptămânii trecute, am folosit clauza de forță majoră și am informat atât Comisia Europeană, cât și principalul producător de vaccinuri că refuzăm să luăm aceste vaccinuri în acest moment și refuzăm, de asemenea, să plătim", a declarat ministrul sănătății, Adam Niedzielski, pentru postul privat de televiziune TVN24. "Într-adevăr, consecința acestui lucru va fi un conflict juridic, care are deja loc", a spus el.

Polonia nu poate rezilia în mod direct contractul de furnizare a vaccinurilor, deoarece părțile la contracte sunt Comisia Europeană și producătorii, a precizat el.

Valoarea contractului de furnizare de vaccinuri către Polonia până la sfârșitul anului 2023 doar cu un singur producător a fost de peste 6 miliarde de zloți (1,40 miliarde de dolari), din care peste 2 miliarde de zloți pentru furnizarea în 2022.

În Polonia, 59% din populație a fost vaccinată cu două doze, iar 31% a făcut rapelul. Aceste procente sunt cu mult sub media UE, de 72,5% și, respectiv, aproape 53%.

(sursa: Mediafax)