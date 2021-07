Preferințele muzicale ale Prințului Charles

Prințul Charles a dezvăluit câteva dintre melodiile sale preferate, aparținând unor nume precum Diana Ross, Edith Piaf și Barbra Streisand, relatează BBC.

El a evidențiat hit-ul grupului The Three Degrees, „Givin 'Up, Givin' In”, ca o piesă care îi oferea „o dorință irezistibilă de a se ridica și a dansa”.

Prințul Charles a vorbit despre cântecele preferate în cadrul emisiuni speciale la radio menită să mulțumească personalului sanitar și voluntarilor.

Playlistul său de 13 melodii va fi lansat pe Spotify.

Lista melodiilor este variată, cu piese de la artiști din Africa de Sud, Scoția, Franța și Irlanda.

O altă melodie - piesa din 1935 a lui Dick Powell „Lulu Back In Town” - l-a bucurat pentru că îi amintea de bunica sa.

Prințul a ales „Don't Rain On My Parade” de Barbra Streisand pentru că își amintea că a văzut-o pe vedetă cântând la studiourile Warner Bros din California, când era tânăr locotenent pe HMS Jupiter în anii 1970.

Lista completă include:

Givin 'Up, Givin' In - The Three Degrees

Don't Rain On My Parade - Barbra Streisand

La Vie En Rose - Edith Piaf

Upside Down - Diana Ross

The Voice - Eimear Quinn

The Click Song - Miriam Makeba

You're A Lady - Peter Skellern

La Mer - Charles Trenet

Bennachie - Old Blind Dogs

Lulu's Back In Town - Dick Powell

They Can't Take That Away From Me - Fred Astaire și Ginger Rogers.

Tros Y Garreg / Crossing the Stone - Catrin Finch

Tydi a Roddaist - Bryn Terfel

Nu este prima dată când prințul vorbește despre muzica care îi place: în 2018 a vorbit despre dragostea sa față de Leonard Cohen și a vorbit și la postul Classic FM despre piesele sale clasice, anul trecut.

(sursa: Mediafax)