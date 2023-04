Panică în Japonia: Premierul Fumio Kishida, pus la pamânt și evacuat după ce s-a auzit o explozie

Scenele dramatice au avut loc în orașul Wakayama, unde Fumio Kishida susținea un discurs după ce a inspectat portul de pescari Saikazaki. Discursul făcea parte din sprijinul acordat de prim-ministru pentru o viitoare alegere parțială pentru Camera Reprezentanților într-un district din Wakayama. Campania electorală este în curs de desfășurare la nivel național, în cadrul alegerilor locale din Japonia.

Un membru al consiliului municipal care se afla la fața locului a declarat pentru NHK că un „obiect cilindric argintiu” a zburat „la aproximativ doi metri în fața mea” cu puțin timp înainte de a se auzi explozia.

Un alt martor ocular a declarat, de asemenea, că a văzut „un cilindru argintiu”, spunând că acesta „a fost aruncat și apoi a strălucit puțin înainte de a se auzi un zgomot puternic”.

Oficialii japonezi spun că Kishida este în siguranță și nevătămat. NHK a relatat că acesta a fost dus într-o altă locație, unde a fost înconjurat de ofițeri de poliție care îl păzesc.

Radiodifuzorul a precizat că un bărbat a fost arestat sub „suspiciunea de obstrucționare forțată a activității” și a fost dus la secția de poliție Wakayama West pentru a fi interogat.

În Japonia, „obstrucționarea forțată a activității” este o infracțiune de practic de a „obstrucționa prin forță activitățile altei persoane”.

Reprezentanții secției de poliție Wakayama Nishi au declarat pentru CNN că au un suspect, dar nu pot face public deocamdată nici suspectul, nici alte informații; aceștia au spus că mai multe detalii vor fi anunțate mai târziu.

Incidentul a atras imediat comparații cu asasinarea fostului premier japonez Shinzo Abe, care a fost împușcat în luna iulie a anului trecut.

Abe, cel mai longeviv prim-ministru al Japoniei, a fost împușcat în timp ce susținea un discurs de campanie în fața unei mici mulțimi în apropierea unei gări din orașul Nara. Atacul, care a avut loc în plină zi și a implicat ceea ce părea a fi o armă artizanală, a șocat o națiune care este rareori asociată cu violența politică și cu violența armată. Medicii care l-au îngrijit pe Abe au dezvăluit că glonțul a pătruns până la inimă.

Un bărbat a fost arestat în urma morții lui Abe.

