Președintele Coreei de Nord s-ar fi protejat împotriva COVID-19 cu un vaccin chinezesc

Președintele Coreei de Nord, Kim Jong Un, și familia acestuia s-au vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2 cu un produs chinezesc experimental,, transmite Reuters. Nu se cunosc detalii despre vaccin.

Harry Kazianis, expert în Coreea de Nord la institutul de analize Center for the National Interest din Washington, Kim, familia sa şi mai mulţi înalţi responsabili ai regimului de la Phenian au fost vaccinaţi. El a scris într-un articol pentru 19FortyFive, citându-l pe cercetătorul american Peter Hotez, că cel puţin trei companii din China lucrează la un vaccin anti COVID-19, între care Sinovac Biotech Ltd, CanSinoBio şi Sinopharm Group.

Mai mulți experți nu cred însă că liderul nord-coreean s -ar fi vaccinat.



Expertul în boli infecțioase Choi Jung-hun, fugit din Coreea de Nord în 2012, este de părere că Jong Un nu și-ar asuma un astfel de risc, în condițiile în care nu se cunosc detalii despre siguranța vreunui vaccin chinezesc, mai ales că acesta se poate izola eficient împotriva oricărui virus.



Și Mark Barry, analist pentru Asia de Est şi editor la International Journal on World Peace, crede că acesta ar prefera vaccinurile occidentale.



Totuși, Sinopharm a transmis că un milion de chinezi s-au vaccinat deja cu produsul său, deși nu se cunosc detalii despre respectarea protocolului și testările preliminare.