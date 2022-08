Prețuri record la grâu în a doua cea mai mare țară producătoare din lume

Anunțul vine după ce prețul grâului în această țară a ajuns la un record de 305,97 dolari/tonă, cu 16% mai mare față de data de 14 mai, când autoritățile au anunțat interzicerea exporturilor din cauza secetei și a scăderii producției.

"Nu există astfel de planuri de a importa grâu în India. Ţara are stocuri suficiente pentru a îndeplini necesităţile interne iar Food Corporation of India are stocuri suficiente pentru distribuţia publică", a transmis Departamentul de alimente şi distribuţie publică pe Twitter:

Achiziţiile de grâu ale Indiei au scăzut cu 57% în 2022 faţă de anul trecut, la 18,8 milioane de tone.

India este al doilea mare producător mondial de grâu, după China. Urmează Rusia și SUA.