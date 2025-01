Prima ninsoare serioasă din ultimii 77 de ani, în New Orleans

Un strat de zăpadă de 17 centimetri a acoperit marți orașul New Orleans, potrivit Le Figaro. A fost cea mai puternică ninsoare din ultimele decenii în orașul din sud-estul SUA. Autoritățile au avertizat asupra riscului de degerături și hipotermie în regiunea neobișnuită cu temperaturi sub zero grade.

Pe Bourbon Street, artera turistică a orașului, oamenii s-au luptat cu bulgări de zăpadă..Principalul aeroport din oraș a anulat mai multe zboruri, așa cum s-a întâmplat și în alte state sudice precum Florida și Texas.

De altfel, jumătate din SUA se confruntă cu un val de frig. În unele părți ale țării, temperaturile au scăzut cu peste 17°C sub media de sezon, provocând închiderea aeroporturilor, școlilor, centrelor de sănătate și a drumurilor. Peste 170 de milioane de oameni sunt afectați de episodul de vreme rea.

