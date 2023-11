Un primar pastor din SUA s-ar fi sinucis după ce au apărut fotografii cu el îmbrăcat în haine de femeie

F.L. „Bubba" Copeland, care era și pastor la o biserică din apropiere, s-a împușcat mortal, a anunțat NBC News.

El ceruse celor de la site să nu publice fotografiile, dar aceștia au refuzat.

„Ceea ce fac în viața privată nu are nimic de-a face cu ceea ce fac în viața mea sfântă. Are acest lucru vreun efect asupra faptului că sunt primar, că uneori mă îmbrac cu o rochie sau că uneori mă machiez? Are asta vreo legătură cu faptul că sunt primar sau că sunt pastor?", ar fi declarat fostul primar al orașului Smith Station.

Autopsia va avea loc luni.

(sursa: Mediafax)