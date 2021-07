Primul turist în spaţiu. Zborul istoric al miliardarului Richard Branson are loc duminică

A început numărătoarea inversă până la momentul în care miliardarul Richard Branson se va urca în racheta Unity şi se va duce către spaţiu. Alături de Branson vor fi cinci specialişti, iar Dave Mackay este pilotul principal. Va fi pentru a treia oară când duce Unity în spaţiu.

Pilotul Mackay are 64 de ani şi înainte de a deveni astronaut a fost pilot al Royal Air Force, pilot de teste şi a primit distincţia Air Force Cross în 1992. Dave Mackay a făcut un test cu VSS Unity în februarie 2019.

„Experienţa este chiar extraordinară. Am fost mirat de cât de mult am putut să văd şi cât de departe am putut să văd. Vedeam atât de departe încât nu puteam să recunosc lucruri. Uitându-mă în jos era totul foarte clar, nu era ceaţă sau altceva. Cerul este incredibil de întunecat, atmosfera este foarte subţire şi frumoasă”, a declarat Dave Mackay după primul zbor.

„Când eram azi pe scenă, după aterizare, am realizat că întreaga experienţă a fost suprarealistă. Cred că este copleşitor să faci parte dintr-o organizaţie, o comunitate de oameni care încearcă să atingă acest scop de a deschide spaţiul pentru din ce în ce mai mulţi oameni”, a spus și pilotul Michael Mascci.

La bord se va afla şi un astronaut, Sirisha Bandla. Este a doua femeie născută în India care ajunge în spaţiu.

Într-un interviu pentru NPR, Sirisha Bandla a spus că este entuziasmată. Era de faţă când Branson a anunţat că vrea să facă o companie pentru ca oamenii să poată ajunge în spaţiu.

„În acel moment credeam că nu am să pot să ajung în spaţiu din cauză că aveam probleme mari cu vederea. Şi apoi l-am văzut pe Richard şi am ştiut că am şi eu o şansă. Noi suntem doar un echipaj dintr-o mulţime de oameni care vor călători spre spaţiu în viitor”, a afirmat Sirisha Bandla.

Colin Bennett se va ocupa cu evaluarea procedurilor din cabină. Iar cea care va coordona totul va fi Beth Moses. Singurul turist va fi chiar Richard Branson. Iar înainte de zbor, el a anunţat că începe era turismului spaţial.

Unity este nava care va duce primul turist în spaţiu

Poate că numele Unity nu înseamna prea mult acum câteva zile. Poate că nici acum nu înseamnă. De astăzi însă, Unity devine nava care duce primul turist în spaţiu. Aşa cum şi-a imaginat Stephen Hawking în urmă cu 5 ani.

„Mereu am visat la zborul în spaţiu. Însă pentru mulţi am crezut că este doar atât, un vis. Este speranţa mea că într-o zi viitoarele generaţii vor privi în urmă la eforturile noastre şi vor recunoaşte că prin deschiderea apaţiului am ajutat să schimbăm lumea pentru totdeauna. Vă rog să primiţi nava Unity”, spunea Stephen Hawking.

Stephen Hawking a ales numele navei care va călători spre spaţiu. După ce va fi lansată de aeronava White Knight Two la o altitudine de 15.000 de metri, cu o viteză de până la 3.600 de kilometri pe oră, Unity se va îndrepta spre spaţiu, până la 80 de kilometri deasupra Pământului.

Va pluti șase minute, la fel şi cei aflaţi înăuntru, înainte să revină spre Pământ. Unity a efectuat până acum patru lansări. Una dintre ele a fost oprită în ultima clipă. Celelalte au avut succes, ultima chiar în luna mai. Suficient să-l convingă pe Richard Branson, şeful Virgin Galactic, să se urce în navă duminică.

„În timp ce priveam Unity şi curajoşii piloţi gonind spre spaţiu astăzi, privirea mi-a fost înceţoşată de lacrimi. Puteam să aud vocea străbunicului în timp ce îmi şoptea din nou în ureche: viaţa este, într-adevăr, grozavă”, a spus Richard Branson.

(sursa: Mediafax)