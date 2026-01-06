Protestele din Iran continuă pentru a noua zi: cel puțin 35 de morți și peste 1.200 de arestări

Protestele din Iran continuă pentru a noua zi consecutivă, cu cel puțin 35 de morți raportați de activiști pentru drepturile omului. Manifestațiile s-au extins rapid în cea mai mare parte a țării.

Potrivit Agenției de Știri a Activiștilor pentru Drepturile Omului (Human Rights Activists News Agency), citată de The Times of Israel, bilanțul victimelor include 29 de protestatari, patru copii și doi membri ai forțelor de securitate iraniene, totalul ajungând la 35 de morți. Peste 1.200 de persoane au fost reținute.

Manifestațiile s-au extins în peste 250 de localități din 27 dintre cele 31 de provincii ale Iranului, ceea ce indică una dintre cele mai ample mobilizări interne din ultimii ani. Organizația se bazează pe o rețea de activiști din interiorul țării și este considerată credibilă, cu un istoric de relatări exacte în episoade anterioare de tulburări sociale.

În paralel, autoritățile iraniene susțin că există victime în rândul forțelor de ordine. Agenția Fars, considerată apropiată de Garda Revoluționară iraniană, a anunțat că aproximativ 250 de polițiști și 45 de membri ai forței paramilitare Basij au fost răniți în timpul intervențiilor pentru dispersarea protestatarilor.

Creșterea numărului de victime a readus în atenție scenariul unei posibile reacții din partea Statelor Unite. Președintele american Donald Trump a transmis luni că Washingtonul nu va rămâne pasiv dacă autoritățile de la Teheran recurg la violență extremă împotriva manifestanților pașnici.

O fotografie publicată în aceeași zi pe rețeaua X de senatorul american Lindsey Graham îl arată pe Donald Trump purtând o șapcă cu mesajul „Make Iran Great Again”. Imaginea a fost realizată la bordul aeronavei Air Force One și îl surprinde pe președintele american ținând șapca semnată chiar de el.

Trump a folosit pentru prima dată acest slogan în luna iunie, în timpul conflictului de 12 zile dintre Iran și Israel, când a declarat că, dacă liderii Iranului nu pot „face Iranul măreț din nou”, schimbarea regimului ar trebui luată în calcul. „Dumnezeu să binecuvânteze și să-i protejeze pe oamenii curajoși ai Iranului care se ridică împotriva tiraniei”, a scris Lindsey Graham, făcând referire la protestatari.

Analiștii consideră gestul un semnal politic deliberat. „Chiar dacă fotografia lasă loc de interpretări, ea arată clar că problema Iranului este pe radarul președintelui”, a declarat Holly Dagres, expertă în politică internațională la Institutul Washington.

Actualele manifestații reprezintă cea mai amplă mișcare de stradă din Iran din ultimii ani, după moartea tinerei Mahsa Amini în custodia poliției, deși nu au atins încă nivelul de intensitate de atunci.

Iranul se confruntă de mai mult timp cu nemulțumiri sociale recurente, alimentate de dificultăți economice și sancțiuni internaționale. După un conflict de aproape două săptămâni cu Israelul, economia a suferit un nou șoc, iar în decembrie moneda națională s-a depreciat puternic, declanșând noul val de proteste.

