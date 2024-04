Alertă în Israel: A fost activat scutul antirachetă

Numeroase sirene de avertizare de rachete care se apropie sunt declanșate în comunitățile din Panhandle Galilee, în apropiere de granița cu Libanul.

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată mai multe rachete interceptoare Iron Dome care se angajează într-un aparent baraj de rachete, scrie Mediafax

Anterior, sirene de suspiciune de infiltrare a dronelor au sunat în alte localități din apropiere.

Nu există rapoarte privind pagube sau răniți.

Hezbollah a desfășurat zilnic atacuri cu rachete și drone asupra nordului Israelului, pe fondul războiului din Gaza.

Multiple Iron Dome interceptions seen over the Galilee Panhandle. https://t.co/zSXkgN2VVA pic.twitter.com/20KoQueqtL