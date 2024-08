Lipsa de radiologi în Anglia întârzie tratamentul cancerului de sân

Scanările de specialitate care sunt utilizate pentru detectarea cancerului de sân sunt efectuate de radiologi, cunoscuți și sub numele de mamografi, care sunt specializați în imagistica sânului.

Potrivit Society of Radiographers, cea mai recentă rată a locurilor de muncă vacante în rândul mamografilor de screening este de 17,5 %, iar pentru mamografii simptomatici, care examinează femeile care descoperă un nodul în sân sau cele care au un istoric familial de cancer de sân, de aproape o cincime din forța de muncă (19,8 %).

Toate femeile din Anglia cu vârste cuprinse între 50 și 71 de ani sunt invitate la un screening mamar la fiecare trei ani.

Dean Rogers, director de strategie industrială la Society of Radiographers, a declarat că deficitul de personal duce la întârzieri în diagnosticarea cancerului la femei și că trebuie recrutați urgent mai mulți mamografi.

„Membrii noștri muncesc incredibil de mult pentru a oferi un serviciu complet, în ciuda lipsei de personal. Dar nu există nicio șansă ca un departament cu 20% - sau mai mult - posturi vacante să poată face munca unui număr complet de mamografi. Și, din păcate, acest lucru poate însemna că unele cancere ale femeilor nu sunt detectate atât de prompt pe cât ar trebui. Inevitabil, orice întârziere în detectare și diagnostic înseamnă că cazurile devin mai complexe și mai greu de tratat”.

El a adăugat că NHS trebuie să recruteze urgent mai mulți mamografi pentru a face față cererii în creștere și să crească salariile pentru a încuraja mai mulți radiografi să se alăture profesiei, în loc să-i „îndepărteze”.

Rachael Franklin, director executiv interimar la Breast Cancer Now, a declarat: „Aceste deficite groaznice de personal în mamografie în NHS contribuie la întârzieri în ceea ce privește persoanele cu cancer de sân care primesc un diagnostic și au acces la tratamente care le schimbă viața și care le-ar putea oferi cele mai bune șanse de supraviețuire. Campania Breast Cancer Now's No Time to Waste solicită investiții urgente în programul de screening mamar pentru a garanta accesul femeilor la screening, acum și în viitor”.

