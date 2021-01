Radu Tudor: Planul loviturii de stat orchestrat de Trump a eșuat

Hepta

Radu Tudor, jurnalist Antena 3 și analist militar, consideră că atacurile asupra democrației americane vor continua până pe 20 ianuarie și Donald Trump ar trebui pus sub acuzare pentru tentativa de lovitura de stat.

„Planul loviturii de stat orchestrat de #Trump a esuat. Congresul #SUA isi reia lucrarile sub protectia Garzii Nationale, Politiei Federale si locale. Asediul infiorator asupra democratiei americane, condus de un individ extremist, cu certe apucaturi dictatoriale si manifestari de instabilitate accentuata, va continua pana pe 20 ianuarie. Testul pentru institutiile americane vine din interior, la fel ca in cazul lui Richard Nixon. Un lucru e cert : #Trump ar trebui pus sub acuzare pentru orchestrarea unei tentative de lovitura de stat de tip sovietic. Raul facut de el ieri va ramane ca o taietura facuta de un talhar pe obrazul unei batrane doamne, asaltata si amenintata”, scrie Radu Tudor pe pagina sa de Facebook.