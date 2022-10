Răspunsul Rusiei la atacul asupra podului din Crimeea. Explozii puternice în mijlocul Kievului

Pe Twitter au apărut imagini surprinse de localnici de la aceste explozii. În fotografii se vede cum fumul gros se ridică la zeci de metri înălţime.

Kyiv city centre right now. pic.twitter.com/hLFFBNvYec — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 10, 2022

Central Kyiv has been hit by Russian missile this morning. This is grim, grimmer than before. pic.twitter.com/yUyUjQsm0E — John Sweeney (@johnsweeneyroar) October 10, 2022

Pericolul unui atac aerian a fost anunțat inițial la ora 6:47, iar după ora 8 dimineața, 3-4 explozii au răsunat la Kiev. Acest lucru a fost raportat de o serie de personalități politice locale.

"Mai multe explozii (au avut loc) în districtul Şevcenko (Shevchenkovski), în centrul capitalei", a anunţat la rândul său, pe mesageria Telegram, primarul capitalei Vitali Kliciko.

Vitali #Klitschko, mayor of #Kyiv confirmed explosions in the Shevchenkivskyi District of the capital. pic.twitter.com/NXJB7vyS1A — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Several missile strikes in the center of Kyiv. Burning cars with people who were commuting to work. The strike was deliberately carried out during rush hour on a busy street to inflict maximum losses and intimidate. A pure act of terrorism. pic.twitter.com/KaOwUSMZio — Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 10, 2022

Kyiv was reportedly targeted by Russian strikes this morning, multiple explosions were seen. pic.twitter.com/BC3VCWgiIJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 10, 2022

„Rachetele rusești au fost lansate la o oră când străzile erau foarte aglomerate”, a declarat pentru Antena 3 Radu Tudor.

Explozii Kiev 2

În presa ucraineană, sunt informaţii că Rusia ar fi lansat 10 rachete în noaptea de duminică spre luni în Ucraina.

Mai multe lovituri cu rachete au fost raportate şi în alte regiuni. Deocamdată nu au fost raportate victime.