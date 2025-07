Skin, flesh, bones, ideas - un nou demers de cercetare artistica in domeniul dansului contemporan

Proiectul reuneste o echipa internationala de coregrafi, dansatori si teoreticieni care au contribuit semnificativ la dezvoltarea dansului contemporan in Romania si in alte tari. Acestia vor participa atat in conducerea unui laborator artistic pentru profesionisti, cat si in organizarea a zece ateliere in cinci orase din Romania, a doua masterclass-uri urmate de cate o reprezentatie performativa, cat si a unei prezentari performative, odata cu publicarea unui Art Zine si a unei serii de texte/materiale scrise rezultate in urma laboratorului.

Proiectul construieste pe fundatiile puse pe parcursul anului trecut cu No Reason To Dance? si More Reasons To Dance, doua proiecte implicand artisti din Irlanda de Nord, Republica Moldova si Romania, care au explorat impreuna capacitatea dansului de a comunica cu sens, fara a face apel la cuvant sau emotia muzicii, avand propriul specific si integritate artistica. Pornind de la structura sa teoretica Poetic Movement, dezvoltata de coregrafii Steve Batts, directorul Echo Echo Dance Theatre din Derry, Irlanda de Nord, si Ursula Laeubli, echipa proiectului aprofundeaza anul acesta detaliile tehnice si de compozitie in timp real propuse de Contact Improvisation, forma dezvoltata de Steve Paxton - o figura esentiala in redefinirea dansului contemporan.

Alaturi de Steve Batts, echipa proiectului ii include in acest an si pe Jurij Konjar (colaborator al lui Steve Paxton, dansator si coregraf cu peste cincisprezece ani de experienta in cercetarea si predarea Contact Improvisation), Adrianna Michalska (dansatoare si facilitatoare in domeniul practicilor somatice si al scrierii creative, pasionata de perspective interdisciplinare), Virginia Negru (responsabil artistic al proiectului, dansatoare si facilitatoare de ateliere de dans, cu experienta atat in abordarea Poetic Movement cat si in Contact Improvisation), Smaranda Gabudeanu (actrita, performer si papusar) si Oana Kansoun (performer si facilitatoare de ateliere de Contact Improvisation).

Pana pe 10 iulie, artistii interesati de cercetarea in detaliu a acestor perspective asupra dansului au fost invitati sa se inscrie intr-un apel deschis pentru rezidenti. 15 dansatori cu experienta relevanta in Contact Improvisation vor lua parte la un laborator de cercetare artistica a tehnicilor CI si Poetic Movement, avand totodata o importanta componenta de scriere creativa care se va desfasura intre 4 si 10 august, intr-un studio aflat in satul Dealu-Mare, judetul Cluj.

Ulterior laboratorului va urma o perioada de reflectie si corespondenta, din care vor reiesi texte publicate in Art Zines si in mediul online. Mai apoi, proiectul va intra intr-o etapa itineranta, in care echipa artistica a proiectului, in colaborare cu artisti selectati pentru laborator ce au experienta in predare, vor sustine o serie de 10 ateliere desfasurate in Bucuresti, Cluj, Sibiu, Brasov si Timisoara, diseminand metodele Contact Improvisation si Poetic Movement. Tot in aceasta etapa, Virginia Negru si Smaranda Gabudeanu vor sustine doua ateliere de dans si miscare poetica adresate in special comunitatii seniorilor din Centrul Comunitar Zi de Bine din Bucuresti.

In luna septembrie proiectul propune un al doilea laborator de cercetare a conexiunii dintre reflexivitate si performativitate ale Contact Improvisation, condus de Jurij Konjar. Acesta va dura 5 zile si va avea doua componente: prima parte a zilei va fi axata pe teorie si performativitate si va avea loc la studioul Mima Muzica, iar a doua parte va explora implicatiile practice si tehnice ale intrebarilor de la care porneste Contact Improvisation si va avea loc la SAC Malmaison, fiind deschis atat profesionistilor cat si amatorilor pasionati de dans. Laboratorul se va incheia cu o prezentare performativa a participantilor.

Iar in luna octombrie coregraful Steve Batts va conduce un atelier intensiv de 5 zile in Iasi cu studentii UNAGE, la care vor fi invitati si profesionistii activi ce sunt interesati de dezvoltare profesionala. Atelierul se incheie cu un eveniment deschis publicului larg - Steve Batts va performa solo-ul "Emperor's clothes / How To Watch Dancing'' - ce aduce o critica tendintei de instrumentalizare a dansatorului contemporan, amintindu-ne ca acesta nu este un corp in sensul de obiect, ci este o persona, cu imaginatie, gandire si trairi interioare complexe.

Nu in ultimul rand, Skin, flesh, bones, ideas se va incheia in luna noiembrie printr-o de dialog, analiza si structurare a tuturor descoperirilor, materialelor, ideilor, scrise si incorporate in urma celor doua laboratoare, prin care echipa artistica a proiectului va deschide procesul catre publicul larg consolidand astfel directiile artistice dezvoltate. Aceasta va lua forma unei prezentari performative care va fi dublata de sesiuni de intrebari si raspunsuri cu echipa proiectului, cat si cu prezentarea textelor si cu distribuirea art-zine-urilor produse in cadrul rezidentei.

Skin, flesh, bones, ideas este deopotriva o sansa pentru artistii din Romania si un exemplu de bune practici pentru proiecte artistice care isi doresc continuitate, cladind asupra ideilor si metodelor explorate, an dupa an. Acesta este un fenomen din pacate insuficient raspandit intre proiectele artistice locale, din varii motive, iar abordarea echipei internationale reprezinta o inradacinare sustenabila esentiala pentru arta dansului contemporan in Romania.

Proiectul este o co-productie a PETEC si Echo Echo Dance Theatre Company, cofinantat de AFCN.

Parteneri: Spatiul de Arta Contemporana /SAC, Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" Iasi, Centrul National al Dansului Bucuresti, MIMA Muzica, Centrul Cultural Reduta Brasov, Consiliul Judetean Brasov, Asociatia Zi de Bine, Topic Hub.

Parteneri media: Agentia de cArte, Bookhub, Ceasca de cultura, Contacte Culturale, Clivaj, CVLTARTES, Happ.ro, Iscoada, LIFE.ro, Litera 9, Liternet, Observator Cultural, Palindrom, Radio Romania International, Subversiv, The Institute.

Proiectul nu reprezinta in mod necesar pozitia Administratiei Fondului Cultural National. AFCN nu este responsabila de continutul proiectului sau de modul in care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt in intregime responsabilitatea beneficiarului finantarii.