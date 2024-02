Război pe viață și pe moarte în Congresul american. Bătălia pentru Casa Albă aduce o premieră în ultimii 150 de ani

Camera Reprezentanților, controlată de republicani, a votat, marți, pentru declanșarea procedurii de destituire a secretarului pentru Securitate Internă, Alejandro Mayorkas, din cauza modului în care administrația Biden a gestionat frontiera dintre SUA și Mexic.

Pentru prima oară în aproape 150 de ani, un membru al cabinetului de la Washington este pus sub acuzare, iar această premieră scoate în evidență lupta la baionetă dată de cele două tabere politice rivale, într-un an electoral în care personalitatea polarizantă a lui Donald Trump divizează din nou la cote maxime, atât societatea, cât și clasa politică din Statele Unite.

Republicanii din Camera Reprezentanților au investigat, luni de zile, acțiunile lui Mayorkas, într-un moment în care încearcă din răsputeri să transforme imigrația și securitatea frontierelor într-un subiect electoral cheie.

Vot cu cântec

Rezultatul votului de marți a fost strâns: 214 voturi pentru şi 213 împotrivă. Camera a aprobat două articole de destituire, în care îl acuză pe Mayorkas atât pentru faptul că nu ar fi aplicat legile SUA în privința migrației, ceea ce a dus, potrivit republicanilor, la fluxuri record de imigranţi la graniţa dintre SUA şi Mexic, cât şi pentru faptul că ar fi făcut declaraţii false în Congres.

Destituirea lui rămâne însă în mare măsură puţin probabilă, având în vedere majoritatea democrată din Senat.

Republicanii au încercat să declanșeze procedura de destituire a secretarului pentru Securitate Internă încă de pe data de 6 februarie, dar nu au reușit.

Cu democrații uniți împotriva efortului lor, republicanii au avut nevoie de fiecare vot pe care îl puteau aduna din majoritatea lor extrem de subțire. Trei republicani au votat, însă, împotriva măsurii. Un al patrulea și-a schimbat opțiunea din „da” în „nu”, într-o mișcare tactică care a permis ca problema destituirii să fie reexaminată, astfel că votul final a fost de 214-216.

Republicanii au promis, însă, că vor readuce în dezbatere votul de destituire și, după numai o săptămână, s-au ținut de cuvânt.

O graniță cu probleme

Migranții trec de mult timp granița sudică a SUA, în căutarea unei vieți mai bune. Cu toate acestea, fenomenul se derulează acum într-un ritm fără precedent.

Arestările pentru trecerea ilegală a frontierei dinspre Mexic au atins un nivel record în luna decembrie. În anul fiscal 2022, Patrula de Frontieră a dat piept cu 2,2 milioane de persoane care au trecut ilegal frontiera. Americanii sunt astfel nevoiți să se întoarcă în timp, cu zeci de ani, pentru a vedea cifre comparabile.

În urmă cu câteva decenii, migranții tipici, care încercau să intre în SUA, erau bărbații din Mexic, în căutarea unui loc de muncă, care încercau cu orice preț să-i evite pe agenții din unitățile Patrulei de Frontieră.

Această dinamică s-a schimbat însă radical. În prezent, migranții vin în continuare din America Centrală și de Sud, dar și din state mult mai îndepărtate - China, Afganistan și Mauritania, pentru a numi doar câteva dintre aceste țări. Deseori, ei îi caută pe agenții Poliției de Frontieră, în încercarea de a obține protecție în America.

În plus, numărul acestora a depășit cu mult capacitatea grănicerilor de a face față situației, ceea ce a dus la închiderea temporară a punctelor de trecere a frontierei, pentru ca agenții să poată procesa imigranții.

De asemenea, influxul uman masiv are repercusiuni și departe de frontieră. Migranții care se îndreaptă spre orașe precum Chicago, New York, Boston și Denver au pus sub presiune serviciile municipale, ceea ce i-a determinat pe oficialii locali să exercite presiuni asupra administrației centrale pentru a lua măsuri.

Acuzațiile republicanilor

Republicanii au dat vina pentru întreaga situație pe secretarul pentru Securitate Internă și au spus că, din acest motiv, el trebuie să plece.

Ei susțin că administrația Biden a renunțat la politicile implementate și aflate în vigoare pe vremea cabinetului condus de Trump, care descurajau migranții, și că, în plus, actuala conducere de la Casa Albă a transpus în practică propriile strategii, care nu fac altceva decât să atragă și mai mulți străini.

De altfel, Comisia pentru Securitate Internă a Camerei Reprezentanților a organizat în ultimele luni o serie de audieri, în care republicanii l-au atacat în mod repetat pe Mayorkas.

Printre martori s-au numărat un șerif din Arizona, familii care au pierdut persoane dragi din cauza crizei fentanilului - utilizat ilicit ca drog, adesea în asociere cu heroină sau cocaină -, experți în drept constituțional și foști oficiali ai Securității Interne, care au lucrat sub conducerea fostului președinte, Donald Trump.

Republicanii din Camera Reprezentanților spun că secretarul încalcă legile privind imigrația, atât prin faptul că nu reține suficienți migranți, cât și prin implementarea unui program umanitar de eliberare condiționată. Acest program, susțin ei, ocolește Congresul și permite intrarea în țară a unor persoane care altfel nu ar întruni condițiile necesare pătrunderii pe teritoriul SUA.

Mai mult, republicanii îl acuză pe Mayorkas că a mințit Congresul, atunci când a spus că frontiera este sigură. Ei susțin că toate acestea erori și neadevăruri au creat o criză prelungită, care are repercusiuni în întreaga țară.

Potrivit detractorilor săi, Mayorkas este în mod clar vinovat pentru întreaga situație și acest lucru justifică punerea lui sub acuzare și declanșarea procedurii de destituire. Cu toate acestea, cei trei republicani din Camera Reprezentanților, care au votat împotriva declanșării procedurii, sunt de părere că acuzațiile nu sunt fondate.

Cum se apără democrații

Democrații și mulți experți juridici sunt de părere că aceasta este, în esență, o dispută politică. Republicanilor pur și simplu nu le plac politicile de imigrare pe care administrația Biden, prin intermediul lui Mayorkas, le-a implementat, susțin ei.

Aceasta este o problemă pe care trebuie să o decidă alegătorii și nu una care să fie încadrată la categoria „crime și delicte grave”. Numai această încadrare ar reclama declanșarea procedurii de destituire a unui oficial al cabinetului, afirmă apărătorii lui Mayorkas.

„Faptul că o parte a Congresului dezaprobă, chiar și într-o manieră vehementă, politicile președintelui Biden privind imigrația sau alte chestiuni care țin de competența secretarului pentru Securitate Internă nu îl face pe acesta pasibil să fie pus sub acuzare!”, declarat profesorul de drept Frank O. Bowman, de la Universitatea din Missouri, în timpul unei audieri a comisiei, din luna ianuarie.

Mayorkas și susținătorii săi au afirmat în repetate rânduri că nu acțiunile administrației atrag migranții la granița sudică. Tendința de a migra face parte dintr-un fenomen mondial, provocat de tulburările politice, economice și climatice, care îi împing pe oameni, mai mult ca niciodată, să plece într-o lungă călătorie, ce le poate pune viața în pericol, în căutarea unei vieți mai bune, explică democrații din Congres.

Ei susțin că administrația a încercat să facă față haosului de la graniță. De altfel, în ultimul an, Mayorkas a devenit imaginea publică a unei strategii care încearcă să creeze căi de acces pentru migranții ce vor să trăiască în SUA.

Acestora le sunt oferite mai multe instrumente, cum ar fi, spre exemplu, o aplicație care le permite să programeze o oră la care să vină la graniță și să solicite intrarea.

În plus, afirmă democrații, această strategie se bazează pe noi eforturi, în vederea limitării obținerii de azil și a ordonării deportărilor agresive.

