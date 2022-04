Război în Ucraina: „Mamă, de ce încearcă să ne omoare? Ce aș fi putut să-i spun? Nu știu"

Nadia Denysenko și cei trei copii ai ei au reușit să scape de Mariupol după trei săptămâni de asediu. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să cumpere pâine, carne și apă. Ei au locuit ăn apartamentul friguros, cu ferestrele sparte din cauza unui obuz explodat în apropiere. Zile întregi au avut foarte puțină mâncare și apă, relatează bbc.

"Suntem atât de fericiți că avem apă îmbuteliată. Am terminat-o în câteva secunde", a spus Nadia. Ea are 2 băieți, de 5 și 14 ani, și o fiică de 12 ani. „Când a început războiul, fiul meu cel mic a spus: „Mamă, aș vrea să mănânc niște pâine”.

Povestea lor arată un curaj incredibil în mijlocul unei tragedii care nu se mai termină.

Ziua stăteau în apartamentul lor din Mariupol iar nopțile în subsol. Se trezeau la ora 5.00 dimineața pentru că exploziile puternice, uneori departe, alteori aproape, nu lăsau pe nimeni să doarmă. "A fost iadul. Doar iadul. Nu știam dacă ne vom mai trezi dimineața", poveste Nadia. Ea are 39 de ani și lucra la un supermarket din oraș înainte de invazie.

„Nu-ți face griji, fiule. Sunt doar artificii”

Mii de oameni au murit în timp ce forțele ruse au înconjurat orașul, atacându-l fără milă din aer, de pe pământ și de pe mare. Mulți au fost puși în gropi comune, fără ceremonie și fără nume. Stradă după stradă, clădire după clădire, cea mai mare parte este acum în ruine. "Am fost bombardați puternic. Nu le-a păsat de nimic. Fiul meu întreba mereu: 'De ce sunt explozii?'", explică Nadia. „I-aș spune: „Nu-ți face griji, fiule. Sunt doar artificii”.

Vecinii găteau puțina mâncare pe care o aveau într-o bucătărie din stradă. „Am rămas adesea afară pentru că era mai cald decât înăuntru”.

În ultimele două zile nu au mai avut nimic de mâncare. Nici măcar cereale sau fulgi de ovăz. Nu conta dacă aveau bani. Nu mai era mâncare în oraș. Într-una dintre încercările lor de a fugi, s-au dus într-un loc unde se aflau mașini, crezând că este un punct de evacuare. Dar au fost atacați. „A fost intenționat”, spune ea.

Nadia crede că au supraviețuit pentru că un bărbat a împins-o, pe ea și pe copii, într-o clădire avariată. „Când am plecat, am asistat la ceva groaznic”. O mașină a fost lovită de un obuz. Șoferul, un militar care încerca să-și scoată familia din oraș, a fost rănit la cap. Ea și alții l-au adus într-un subsol, unde o fată, care nu era medic, l-a cusut cu un ac și un fir obișnuit. „După ce am văzut toate astea, ne-am întors acasă și fiul meu mai mic m-a întrebat: „Mamă, de ce încearcă să ne omoare? Ce aș fi putut să-i spun? Nu știu."

Câteva zile mai târziu, pe 17 martie, au reușit în sfârșit să iasă din oraș, cu un convoi de autovehicule private. Mai întâi, au ajuns în satul Mangush. Apoi s-au îndreptat către Berdiansk, care se află sub controlul Rusiei. De acolo, s-au urcat într-un autobuz către Zaporojie. Drumul era plin de puncte de control ale soldaților ruși sau separatiști pro-ruși.

„Fiul meu încă ascunde mâncare"

„Ne-au verificat telefoanele”, explică Nadia. Știind că asta se poate întâmpla, ea a șters deja toate pozele pe care le avea de la Mariupol. "Când am plecat din oraș, eram murdari și acoperiți de noroi. Nu făcusem duș. Când nu ai nimic de băut, nu te gândești să faci un duș."

Le-a luat cinci zile pentru a călători de la Zaporojie la Liov, în vestul Ucrainei, o regiune aflată aproape de granița cu Polonia. Unul dintre puținele semne de aici că Ucraina se află în război este sunetul sirenelor de raiduri aeriene.

"Suntem în siguranță și putem cumpăra mâncare, dar fiul meu încă ascunde mâncare: pâine, bomboane. O ascunde în diferite părți ale apartamentului în care stăm", povestește Nadia. L-a întrebat de ce face asta. „El a spus: „Deci voi mânca ceva mâine”.