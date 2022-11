Război în Ucraina, ziua 272. Atacurile cu rachete  ale forțelor ruse au provocat pagube ''colosale'' sistemului energetic al Ucrainei

Bombardamentele forțelor ruse asupra infrastructurii critice a Ucrainei a provocate pagube ''colosale'', dar nu se impune evacuarea civililor din oraşele afectate de lipsa electricității, potrivit directorului executiv Ukrenergo, Volodimir Kudriţki.

El a avertizat că asupra unor posibile întreruperi prelungite de energie electrică.

Toate termocentralele și hidrocentralele din Ucraina sunt afectate de bombardamentele rusești iar ''amploarea distrugerilor este colosală''.

''În Ucraina există un deficit în producţia de energie electrică. Nu putem genera atâta energie cât pot consumatorii să folosească'', a explicat acesta.

Situația este cu atât mai dramatic cu cât datele meteo arată un val de frig, după care temperaturile vor crește și se va putea lucra la remedierea avariilor.

Totodată, oficialul companiei energetice ucrainene spune că există rezerve suficiente de combustibil și speră să achiziționeze piese de schimb din alte țări.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și poliția au intrat, în această dimineață, în mânăstirea ortodoxă Lavra Pecerska din Kiev pentru a anihila "activităţile subversive ale serviciilor speciale ruse", scrie Reuters.

"Aceste măsuri au fost luate ca parte a activităţii sistemice a SBU pentru contracararea activităţilor distructive ale serviciilor speciale ruse în Ucraina", transmite SBU.



Lăcașul de cult Lavra Pecerska (Lavra Peșterilor) din Kiev are o vechime de 1000 de ani și face parte din patrimoniul cultural la țării. În prezent este și sediul principal al Bisericii Ortodoxe Ucrainene afiliată la Patriarhia Moscovei.

Perchezițiile au scopul de a prevenit folosirea mâmnăstirii ca "centru al lumii ruse" şi au fost realizatepentru a îndepărta suspiciuni "cu privire la utilizarea acestui spaţiu ca refugiu pentru adăpostirea de grupuri de sabotaj şi de recunoaştere de către cetăţeni străini şi ca depozit de arme".

SBU nu a anunţat rezultatul descinderilor.

Biserica Ortodoxă Ucraineană afiliată Patriarhiei Moscovei a rupt relaţiile cu Biserica Ortodoxă Rusă după invazia rusă și a condamnat spirjinul Patriarhului Kirill acestei operațiuni speciale.

Circa 34% dintre ucraineni sunt membri ai Bisericii Ortodoxe a Ucrainei iar 14% fac parte din Biserica Ortodoxă Ucraineană afiliată Patriarhiei Moscovei, potrivit unui sondaj al Centrului Razumkov din 2020.

WATCH: #BNNUkraine Reports



The SBU (Ukraine's Security Service) inspects vehicles near the Kiev-Pechersk Lavra.



The Kyiv-Pechersk Lavra, also known as the Kyiv Monastery of the Caves, is a historic Eastern Orthodox Christian monastery named after a Kyiv city district. pic.twitter.com/jFqrMf9VBW