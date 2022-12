Război în Ucraina, ziua 297. O rachetă rusească a lovit un azil de bătrâni din sudul Ucrainei

Guvernatorul Yaroslav Yanushevych a declarat că un „centru geriatric" a fost lovit sâmbătă de o rachetă. Este vorba despre un centru aflat în satul Stepanivka.

„Ocupanții au vizat în mod josnic o instituție care oferă asistență persoanelor în vârstă. În clădirea centrului, porțile au fost distruse, ferestrele și ușile au fost sparte, iar acoperișul și pridvorul au fost deteriorate. Din fericire, nu au existat victime sau răniți", a declarat Yaroslav Yanushevych.

Tot sâmbătă, o biserică din regiune a fost lovită de rachete, iar un bărbat de 36 de ani din Herson a fost ucis în timp ce se afla în mașina sa.

This is church in village of Stepanivka near Kherson hit by russian attack today.



Just a humble reminder that all this russian talk about their support for Christian orthodox and its holiness for them is pure BS.



pic.twitter.com/GrUZ6VPlnk