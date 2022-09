Regele Charles al III-lea, s-a adresat naţiunii, în primul discurs după ce a fost numit suveran: Regina a făcut sacrificii pentru a-și îndeplini misiunea

"Pe lângă durerea pe care o simțim noi, cei din familie, simțim, de asemenea, recunoștința oamenilor din națiunile în care Regina a fost șef de stat. În timpul care mi-a mai rămas, din voia lui Dumnezeu, mă angajez să vă slujesc cu loialitate, respect și dragoste", a mai spus Regele Charles.

"Un sentiment profund de recunoștință, pentru cei peste 70 de ani în care mama mea, în calitate de Regină, a slujit popoarele atâtor națiuni.Viața reginei Elisabeta a fost o viață bine trăită - o promisiune respectată cu destinul", a continuat el.

Charles a vorbit și despre momentul în care Regina Elisabeta a II-a a fost înscăunată, când lumea încă se confrunta cu privațiunile și urmările celui de-al Doilea Război Mondial.

Regele a spus că se „angajează solemn” să păstreze principiile constituționale.

„Așa cum regina însăși a făcut-o cu un devotament atât de neclintit, și eu m-am angajat acum solemn ca pe tot parcursul timpului rămas pe care Dumnezeu mi-l va acorda, să păstrez principiile constituționale din inima națiunii noastre. Și oriunde ați trăi în Regatul Unit sau în regatele și teritoriile din întreaga lume, și oricare ar fi trecutul sau convingerile voastre, mă voi strădui să vă servesc cu loialitate, respect și dragoste toată viața mea. În timp ce îmi asum noua responsabilitate. Nu îmi va mai fi posibil să ofer atât de mult timp și energie organizațiilor caritabile și problemelor la care țin atât de mult oamenii. Știu că această muncă importantă va continua în mâinile de încredere ale altora”, a continuat Regele.

Regele Charles al III-lea a spus că acest moment aduce și o mare schimbare pentru familia sa. El a a vorbit despre ajutorul iubitor al scumpei sale soții, Camilla cu care s-a căsătorit în urmă cu 17 ani și care devine Regina consort.

„Ca și moștenitor al meu, William preia titlurile nobliare scoțiene care au însemnat atât de mult pentru mine. Astăzi, el devine Prinț de Wales.”Astăzi sunt mândru că el este Prinț de Wales, a spus Regele, care a vorbit și despre fiul său Henry.Vreau să-mi exprim iubirea pentru Harry și Meghan, care își clădesc viața peste ocean”, a mai spus Regele Charles al III-lea.

De asenenea, Regele i-a îndemnat pe britanici să își amintească de Regina Elisabeta și să își ia puterea din exemplul ei.

„În numele întregii mele familii, nu pot decât să vă ofer cele mai sincere mulțumiri pentru condoleanțe și sprijin. Ele înseamnă pentru mine mai mult decât aș putea exprima vreodată”, a mai spus Regele.

În finalul discursului, Charles a avut un mesaj pentru „Mama”. „Pentru scumpa mea mamă. În timp ce îți începi ultima ta mare călătorie alături de tata, vreau să spun doar atât: Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă!”.

UPDATE:Regele Charles al III-lea a ajuns la Palatul Buckingham, unde a fost așteptat de o mulțime impresionantă de oameni. Regele i-a salutat pe britanicii veniți să îi prezinte condoleanțe, a stat de vorbă cu ei și apoi a intrat în Palat însoțit de Regina consort, Camilla.

Regele Charles al III-lea a ajuns în jurul orei 16.00, ora României, la Palatul Buckingham.

Regele a fost așteptat de un număr mare de oameni care au venit să îi prezinte condoleanțe, după decesul Reginei Elisabeta a II-a, mama sa.

Charles a vorbit cu mulți dintre cei prezenți, și-au strâns mâinile și apoi Regele a intrat pe porțile Palatului, alături de Regina Consort, Camilla.

Regele Charles al Marii Britanii se va adresa vineri unei națiuni îndurerate după moartea mamei sale, regina Elisabeta, după șapte decenii pe tron.

Regele este așteptat să facă o declarație televizată în jurul orei 17.00 GMT (ora 20.00 ora României - n.r.)

Alături de soția sa, Camilla, Charles a petrecut mai multe minute în mijlocul oamenilor și a dat mâna cu zeci de persoane, în timp ce acestea strigau "God save the King", "We are sorry", "We love you, Charles" sau "God bless Her" ('Doamne, mântuiește-l pe Rege', 'Ne pare rău', 'Charles, te iubim', 'Dumnezeu s-o binecuvânteze').

Regele Charles aclamat

CNN notează că una dintre persoanele de față l-a sărutat pe rege pe obraz.

După multe alte minute în care au parcurs drumul decorat cu buchete de flori aduse de cetățeni în memoria reginei, Charles și Camilla au intrat pe poarta palatului Buckingham.

Regele charles

Charles va fi proclamat oficial rege sâmbătă, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Aderare care va avea loc la Palatul St James.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord a murit, joi, 8 septembrie, la Castelul Balmoral, reședința sa din Scoția, unde s-a retras în ultima perioadă. Regina avea 96 de ani și se afla pe tron de 70 de ani, având cea mai îndelungată domnie din istorie.