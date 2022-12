Premierul Rishi Sunak, criticat după ce l-a întrebat pe un om al străzii dacă ''lucrează în afaceri''

Sunak, fost bancher la Goldman Sachs şi unul dintre cei mai bogaţi oameni din Marea Britanie, a luat vineri micul dejun la un cămin pentru persoanele fără adăpost din Londra, la un moment dat a început să discute cu un bărbat care s-a identificat ca fiind Dean.



"Lucraţi în afaceri?", îl întreabă premierul pe bărbat, în timp ce îi întinde o farfurie cu cârnaţi, pâine prăjită şi ouă.



"Nu, sunt un om al străzii. De fapt, sunt o persoană fără adăpost'', îi răspunde bărbatul.



Dialogul său ciudat cu bărbatul fără adăpost a început atunci când acesta l-a întrebat pe Sunak dacă "rezolvă problema economiei".



Când bărbatul sărman spune că este interesat de afaceri şi finanţe, Sunak îi răspunde că şi el a lucrat în domeniul financiar, apoi îl întreabă: "Este ceva ce ţi-ar plăcea să faci?''



"Da, nu m-ar deranja", spune Dean. ''Dar, nu ştiu, aş vrea să trec mai întâi de Crăciun''.

Angela Rayner, liderul adjunct al Partidului Laburist de opoziţie, a postat pe Twitter un clip al schimbului de replici, calificându-l drept "îngrozitor", în timp ce un alt deputat laburist, Bill Esterson, l-a numit pe Sunak drept "deconectat".

