Premierul Sunak susține că planul său privind imigraţia a redus numărul sosirilor ilegale

La preluarea mandatului de premier în octombrie anul trecut, Sunak s-a angajat să ''stopeze bărcile'' cu migranţi, aceasta fiind una dintre cele cinci promisiuni ale sale.



El a fost însă criticat în interiorul Partidului său Conservator pentru lentoarea acţiunilor incluse în acest plan.



''La cinci luni de când am lansat planul, traversările (Canalului Mânecii) au scăzut cu 20% comparativ cu anul trecut'', a spus Sunak într-o conferinţă de presă desfăşurată în sudul Angliei.



''Planul funcţionează'', a spus şeful executivului britanic, care a adăugat că va face eforturi pentru a se asigura că parlamentul va adopta o nouă lege privind imigraţia.



Pe de altă parte, Rishi Sunak a spus că acordul cu Albania a condus la scăderea numărului de migranţi albanezi ajunşi în Regatul Unit.



''Avem acum 1.800 de returnaţi către Albania în numai şase luni. Am pornit de la acceptarea unui albanez din cinci cazuri de azil şi acum am ajuns la un caz din 50. De la începutul anului, numărul albanezilor sosiţi în mici ambarcaţiuni s-a redus cu aproape 90%'', a explicat Sunak.