Robert F. Kennedy Jr, ales de Trump pentru a conduce cea mai importantă agenție de sănătate din SUA

Într-o postare pe X, Kennedy a promis că va lucra pentru a pune capăt bolilor cronice, a elimina corupția și a oferi americanilor datele de care au nevoie pentru a lua decizii în cunoștință de cauză, promițându-i lui Trump că va lucra pentru „a face America sănătoasă din nou”.

Kennedy a candidat la președinție în alegerile din acest an ca independent, înainte de a renunța în august și de a-l susține pe Trump în schimbul unui rol în administrația republicanului.

Kennedy, fiul și nepotul a doi titani ai politicii democrate, a vorbit frecvent despre abordarea a ceea ce el numește „epidemia de boli cronice” a unor afecțiuni precum obezitatea, diabetul și autismul, și despre reducerea substanțelor chimice din alimente.

„Siguranța și sănătatea tuturor americanilor este cel mai important rol al oricărei administrații, iar HHS va juca un rol important în a ajuta la asigurarea faptului că toată lumea va fi protejată de substanțele chimice dăunătoare, poluanții, pesticidele, produsele farmaceutice și aditivii alimentari care au contribuit la criza copleșitoare a sănătății din această țară”, a declarat Trump într-o postare pe rețelele sociale.

Mai târziu, joi, în timpul unui discurs, Trump l-a lăudat pe Kennedy, spunând că va face lucruri „incredibile” în noua sa poziție. „Vrem să veniți cu lucruri și idei și cu ceea ce ați vorbit de mult timp”, a spus Trump, fără să elaboreze.

Departamentul de Sănătate și Servicii Umane supraveghează reglementarea medicamentelor, agențiile de sănătate publică, inclusiv Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor și asigurarea de sănătate pentru mai mult de 140 de milioane de persoane, inclusiv cei săraci, cei în vârstă de 65 de ani și peste, și persoanele cu handicap prin Medicare și Medicaid.

Reuters notează că numirea, care a fost văzută ca o posibilitate timp de câteva săptămâni, a stârnit îngrijorare în rândul unor susținători ai sănătății publice care au declarat că Kennedy ar putea avea un rol negativ în sănătatea americanilor.

Kennedy a sugerat că ar desființa Food and Drug Administration - care are 18 000 de angajați și care asigură siguranța alimentelor, medicamentelor și dispozitivelor medicale - și ar înlocui sute de angajați de la National Institutes of Health.

„Războiul FDA împotriva sănătății publice este pe cale să se încheie”, a scris el pe X la sfârșitul lunii octombrie.

La începutul lunii noiembrie, acesta a declarat că va recomanda eliminarea fluorurii din rezervele publice de apă, afirmând în mod fals pe X că substanța chimică este asociată cu fracturile osoase și cancerul.

Acțiunile producătorilor de vaccinuri, inclusiv Pfizer Inc și Moderna, au scăzut după vestea numirii lui Kennedy și au scăzut în tranzacțiile de după anunț cu până la 2%.

Kennedy a fost criticat pentru că a făcut afirmații medicale false, inclusiv că vaccinurile sunt legate de autism. El s-a opus restricțiilor de stat și federale impuse în timpul pandemiei COVID-19 și a fost acuzat că a răspândit informații false despre virus.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)