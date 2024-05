Premierul Slovaciei a fost împușcat

UPDATE Jurnaliștii slovaci susțin că atacatorul este un bărbat de 71 de ani din Slovacia. El este audiat de anchetatori.

Se pare că premierul are răni la abdomen și la mâini. Surse din lumea medicală susțin că rănile nu îi pun viața în pericol. Totuși, echipa guvernamentală nu a emis încă nicio declarație publică despre incident și despre starea de sănătate a lui Fico.

Stire initiala Martorii povestesc că o persoană din mulțime l-a strigat pe Robert Fico, iar în momentul în care premierul slovac s-a apropiat de ea, aceasta l-a împușcat.

În acest moment, Fico a fost transportat la spital, cu mai multe plăgi la nivelul abdomenului și pieptului. Starea de sănătate a premierului este extrem de gravă, scriu agențiile de presă străine.

Vicepreședintele Parlamentului, Lubos Blaha, a confirmat incidentul în timpul unei sesiuni parlamentare și a suspendat ședința până la noi ordine, a relatat agenția slovacă de știri TASR.

Președintele Zuzana Čaputová a condamnat „un atac brutal și nemilos” asupra premierului.

„Sunt șocată,” a declarat Čaputová. „Îi doresc multă putere lui Robert Fico în acest moment critic și o recuperare rapidă în urma acestui atac.”

Fico a câștigat un al treilea mandat ca prim-ministru al Slovaciei în octombrie anul trecut, după o campanie în care a criticat sprijinul occidental pentru Ucraina. Înainte de alegeri, Fico și-a manifestat deschis simpatia față de Kremlin și a acuzat „naziștii și fasciștii ucraineni” de provocarea lui Vladimir Putin să lanseze invazia, repetând astfel narațiunea falsă folosită de președintele Rusiei pentru a justifica agresiunea.

În perioada cât a fost în opoziție, Fico a devenit un aliat apropiat al premierului Ungariei, Viktor Orban, mai ales în ceea ce privește criticile la adresa Uniunii Europene.

???? ???????? Breaking: Slovakia



The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public.



This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ‼️ pic.twitter.com/QIZOgGQCyE