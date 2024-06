Rochii care i-au aparţinut prinţesei Diana, scoase la licitaţie în California

Casa Julien's Auctions va scoate la licitaţie în Beverly Hills mai multe creaţii vestimentare, inclusiv două rochii, fiecare dintre ele având o valoare estimată cuprinsă între 200.000 şi 400.000 de dolari.



Prima este o rochie de bal de culoare albastru-închis, din tul, creată de Murray Arbeid, pe care prinţesa Diana a purtat-o în 1986 cu prilejul premierei de la Londra a musicalului ''The Phantom of the Opera''. Cea de-a doua ţinută este o rochie din dantelă, creată de Victor Edelstein, pe care prinţesa britanică a purtat-o în două ocazii.



"Avem câteva creaţii excepţionale (...), articole emblematice pe care Diana le-a purtat cu multă mândrie şi care sunt cu adevărat emblematice pentru stilul său'', a declarat Gabriela Schwartz de la Julien's Auctions.



Prinţesa de Wales a rămas în amintirea colectivă ca un simbol al eleganţei şi ca o pasionată de modă. Continuă să fascineze la mult timp după moartea sa din 1997, în urma unui tragic accident de maşină produs la Paris.



''Iubea cu adevărat moda. Avea intuiţia modei. Era foarte atentă la articolele vestimentare şi creaţiile designerilor pe care le purta. 'Ea este în acelaşi timp prinţesa poporului şi visul oricărui creator de modă'', a adăugat Gabriela Schwartz.



În decembrie, o rochie care i-a aparţinut lui ''Lady Di'' a fost adjudecată pentru suma record de 1,14 milioane de dolari în urma unei alte licitaţii.



Colecţia ce va fi prezentată joi include circa 50 de articole - pantofi, poşete, pălării şi diverse obiecte de vestimentaţie - care i-au aparţinut prinţesei Diana.



Pasionaţii vor putea achiziţiona şi scrisori manuscrise semnate de Diana, precum şi obiecte care au aparţinut unor alţi membri ai familiei regale britanice.