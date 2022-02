Rubla se prăbușește după anunțarea unor noi sancțiuni. Măsuri fără PRECEDENT ale Băncii centrale a Rusiei

„Dacă Banca centrală a Rusiei și cele mai mari bănci ale Rusiei, care au fost deja separate de serviciile bancare corespondente, nu găsesc o modalitate alternativă de a ajunge la sistemul financiar global, țara va fi izolată, la fel ca Iranul și Coreea de Nord, de economia globală”, a spus analistul Ari Redbord, de la firma de analiză TRM Labs, citat de bbc. Acesta a fost anterior consilier principal al subsecretarului pentru terorism și informații financiare al Trezoreriei SUA.

Și investitorii sunt precauți, astăzi, după ce Vladimir Putin a ordonat armatei Rusiei să pună în alertă armele nucleare.

„Piețele financiare sunt ghidate de desfășurarea evenimentelor din Ucraina. Anunțurile privind sancțiunile, precum și acțiunile militare, vor rămâne în vigoare săptămâna aceasta”, a declarat Katrina Ell, economist la Moody's Analytics din Sydney.

Săptămâna trecută, Agenția de evaluare financiară Moody's a anunțat că intenționează să retrogradeze la categoria junk obligațiunile rusești, ceea ce duce Rusia în categoria statelor cu risc ridicat și va trebui să plătească dobânzi mai mari pentru a se împrumuta. În același timp, Agenția de rating S&P a luat deja această decizie.

Statele occidentale au transmis intenția de a „izola și mai mult Rusia de sistemul financiar internațional” iar tensiunile tot mai mari au contribuit la creșterea prețului țițeiului Brent peste 100 de dolari pe baril.

Deși activele Băncii centrale a Rusiei vor fi înghețate, ca urmare a măsurilor luate de Occindent, limitând capacitatea țării de a accesa rezervele sale din străinătate, aceasta a lansat, duminică, un apel la calm, pe fondul temerilor că noile sancțiuni ar putea declanșa un seism asupra instituțiilor financiare ruse.

„Avem resursele și instrumentele necesare pentru a menține stabilitatea financiară și pentru a asigura continuitatea operațională a sectorului financiar”, a transmis instituția.

Dobânda cheie a fost majorată cu 20%, la o zi după ce Banca centală a anunțat o serie de măsuri de sprijinire a piețelor interne, străduindu-se să gestioneze consecințele sancțiunilor aspre impuse de statele occidentale, scrie Reuters. Dobânda cheie a ajuns astfel la 9,5% pentru a contracara riscurile deprecierii rublei și a inflației crescute. Totodată, a ordonat băncilor să vândă 80% din rezervele lor în valută.

„Condițiile externe pentru economia rusă s-au schimbat drastic”, a transmis Banca centrală, precizând că majorarea ratelor dobânzilor „va asigura o creștere a depozitelor la nivelurile necesare pentru a compensa riscul crescut de depreciere și inflație”, arată guvernatorul Elvira Nabiullina.

Măsurile de astăzi vin după alte decizii, anunțate duminică, care includ reluarea cumpărărării de aur pe piața internă, lansând o licitație de răscumpărare fără limite pentru a limita efectele restricțiilor impuse pozițiilor deschise în valută ale băncilor.

Totodată, Banca centrală a Rusiei a mai ordonat jucătorilor de pe piață să respingă încercările clienților străini de a vinde valori mobiliare rusești. Acest lucru ar putea complica planurile fondurilor suverane din Norvegia și Australia, care au spus că intenționează să reducă expunerea la companiile cotate la bursă.

Deciziile vin după ce statele vestice au decis excluderea băncilor rusești din sistemul internațional de plăți Swift și au anunțat alte măsuri pentru a limita folosirea de către Moscova a unei rezerve de 630 de miliarde de dolari. Cu toate că Rusia se bazează în mare măsură pe sistemul Swift pentru exporturile sale de petrol și gaze, și-a creat un sistem alternativ de plăți internaționale, pe care îl folosește îndeosebi în relațiile comerciale cu China.

„Inflația va crește imediat, masiv, iar sistemul bancar rus este probabil să aibă probleme”, a explicat Jeffrey Halley, analist la OANDA, din Asia.

În același timp, analiștii de la Nomura au spus că noile măsuri ale Occidentului împotriva Rusiei ar putea avea implicații globale mai largi.

„Aceste sancțiuni din Occident ar putea afecta în cele din urmă fluxurile comerciale din Rusia, deoarece aproximativ 80% din tranzacțiile valutare gestionate de instituțiile financiare ruse sunt exprimate în dolari, ceea ce va afecta și perspectivele de creștere ale partenerilor comerciali cheie ai Rusiei, inclusiv Europa”, spun analiștii.

Totodată, compania petrolieră britanică BP a renunțat la acțiunile sale la societatea petrolieră de stat Rosneft pentru 25 de miliarde de dolari, fiind cea mai agresivă mișcare de până acum a unei societăți pe piața de capital.

În același timp, mai multe filiale europene ale Sberbank Rusia, deținute în majoritate de guvernul rus, eșuează sau sunt susceptibile de a eșua, a declarat luni Banca Centrală Europeană (BCE).

Rușii au așteptat, duminică, la cozi lungi în fața bancomatelor, îngrijorați că noile sancțiuni occidentale legate de invadarea Ucrainei de către Moscova vor declanșa deficit de numerar și vor perturba plățile.

Banca centrală a transmis populației că sistemul bancar din țară funcționează normal și își pot folosi cardurile.

Însă clienții băncilor sancționate nu vor putea să-și folosească cardurile bancare în afara Rusiei și acestea nu vor funcționa pe Google Pay sau Apple Pay.

