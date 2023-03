Rusia dă asigurări că nu reprezintă o amenințare pentru Finlanda și Suedia

Acestea și-au exprimat dorința de a ieși din neutralitate și și-au depus, în mai 2022, cererile de aderare la NATO, în contextul războiului din Ucraina.

"Am deplâns în repetate rânduri această orientare către aderare a Finlandei şi Suediei, am spus de mai multe ori că Rusia nu este în niciun caz o ameninţare pentru aceste ţări", a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a insistat că niciuna dintre țări "nu are niciun diferend" cu Rusia.

"Ele nu ne-au ameninţat niciodată, aşa că nu suntem o ameninţare pentru ele şi nu putem decât să regretăm ambiţia lor de a se alătura NATO", a precizat înaltul oficial rus.

Intrarea în Alianță se face prin votul unanim al tuturor membrilor, dar Turcia s-a opus până acum, acuzându-le că adăpostesc militanți kurzi.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat însă, miercuri, că va accepta aderarea Finlandei.

Federația Rusă consideră extinderea NATO la graniţele ei ca o ameninţare existențială și de securitate.