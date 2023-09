Surprinse de satelit: Rusia, China și SUA pregătesc teste nucleare

Deşi nu există nicio dovadă care să sugereze că Rusia, SUA sau China se pregătesc pentru un test nuclear iminent, imaginile, obţinute de publicaţia americană CNN ilustrează extinderi recente la trei situri de testare nucleară.

Unul este operat de China în regiunea vestică Xinjiang, unul de Rusia într-un arhipelag din Oceanul Arctic, iar altul de SUA în deşertul Nevada.

Imaginile din satelit din ultimii trei până la cinci ani arată noi tuneluri pe sub munţi, noi drumuri şi instalaţii de depozitare, precum şi un trafic crescut de vehicule care intră şi ies din situri, a declarat Jeffrey Lewis, profesor la James Martin Center for Nonproliferation Studies din cadrul Middlebury Institute of International Studies.

"Există într-adevăr o mulţime de indicii care sugerează că Rusia, China şi Statele Unite ar putea relua testele nucleare", a spus el, lucru pe care niciuna dintre aceste ţări nu l-a mai făcut de când testele nucleare au fost interzise prin Tratatul de interzicere totală a testelor nucleare din 1996. China şi SUA au semnat tratatul, dar nu l-au ratificat.

Colonelul în retragere al Forţelor Aeriene americane Cedric Leighton, un fost analist al serviciilor de informaţii, a analizat imaginile siturilor nucleare ale celor trei puteri şi a ajuns la o concluzie similară.

"Este foarte clar că toate cele trei ţări, Rusia, China şi Statele Unite, au investit foarte mult timp, efort şi bani nu numai în modernizarea arsenalelor lor nucleare, ci şi în pregătirea tipurilor de activităţi care ar fi necesare pentru un test", a declarat el.

Moscova a ratificat tratatul, dar preşedintele rus Vladimir Putin a declarat în februarie că va ordona un test, dacă SUA acţionează prima, adăugând că "nimeni nu ar trebui să aibă iluzii periculoase că paritatea strategică globală poate fi distrusă".

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)