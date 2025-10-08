Rusia se pregăteşte să cultive banane şi alte fructe tropicale

"Am început construirea primelor sere pentru banane" şi există propuneri pentru cultivarea de asemenea a altor fructe exotice în Rusia, a afirmat Oxana Lut în discursul susţinut la forum.



"O persoană care se ocupă cu selecţia diferitelor plante ne-a abordat recent. Ne-a spus să-i furnizăm răsaduri de kiwi roşu. Kiwi roşu, o plantă care nu a fost niciodată cultivată în ţara noastră", a continuat titulara Ministerului rus al Agriculturii.



Ea a susţinut că la ora actuală în Rusia se poate cultiva "orice", iar după o călătorie efectuată recent în Kazahstan, unde a vizitat sere unde se cultivă banane, nu a exclus posibilitatea unui experiment similar în Rusia, dacă producţia se dovedeşte profitabilă pentru fermierii ruşi.



Rusia a inclus în februarie anul acesta bananele pe lista produselor agricole care pot fi cultivate în ţară. Guvernatorul regiunii sudice Stavropol, Vladimir Vladimirov, a declarat în vara care a trecut că prima recoltă locală de banane va ajunge la consumatorii ruşi în anul 2027.



Guvernul rus a alocat deja un buget în ruble echivalent cu aproximativ 36 de milioane de dolari pentru o cultură de banane care se va întinde pe 45,9 hectare la periferia oraşului Nevinnomissk, în regiunea Stavropol, unde ar urma să se producă circa 21.500 de tone de banane anual.



Bananele comercializate în prezent în Rusia sunt importate în special din Ecuador, Columbia şi Costa Rica.

AGERPRES