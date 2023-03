Rusia somează Statele Unite să evite activităţile aeriene în apropierea spaţiului aerian rus

Anatoly Antonov, ambasadorul Rusiei în SUA, a afirmat miercuri că drona militară americană prăbuşită marţi în Marea Neagră se apropia "deliberat şi în mod provocator" de spaţiul aerian rus, astfel că forţele aeriene ruse au fost nevoite să reacţioneze. "Activităţile inacceptabile ale armatei ruse în apropierea frontierelor noastre reprezintă o sursă de îngrijorare. Colectează informaţii, utilizate ulterior de regimul de la Kiev pentru atacarea forţelor militare ruse şi a teritoriului rus", a afirmat Anatoly Antonov, citat de cotidianul The New York Post.

"Statele Unite trebuie să înceteze incursiunile aeriene în apropierea frontierelor ruse. Să punem o întrebare de tip retoric: dacă, spre exemplu, ar fi creată o zonă rusă de atac în apropierea oraşelor New York ori San Francisco, cum ar reacţiona Forţele Aeriene americane sau Forţele Navale?", a continuat Anatoly Antonov, citat de cotidianul The New York Post.

Anatoly Antonov a fost convocat marţi seară la Departamentul de Stat de la Washington pentru a i se transmite o notă de protest după incidentul aerian soldat cu prăbuşirea unei drone militare americane în Marea Neagră. Ministerul rus al Apărării susţine că drona militară de tip MQ-9 a pătruns scurt timp într-o zonă aeriană specială instituită de Rusia în largul fostei regiuni ucrainene Crimeea, anexată unilateral de Rusia în 2014 printr-un act nerecunoscut la nivel internaţional.

Administraţia de la Moscova a anunţat că va încerca să recupereze drona militară americană prăbuşită în Marea Neagră în urma incidentului cu avioane de vânătoare ruse, o acţiune care ar putea genera tensiuni suplimentare cu Statele Unite. Nikolai Patruşev, secretarul Consiliului pentru Securitate Naţională de la Kremlin, a declarat că autorităţile militare ruse vor iniţia activităţi pentru recuperarea dronei americane de tip MQ-9. "Nu ştiu dacă vom reuşi să o găsim, dar trebuie să încercăm. În mod evident, ne vom ocupa de acest lucru şi sper că vom reuşi. Referitor la această dronă, oficialii americani spun permanent că nu participă la ostilităţile (din Ucraina - n.red.), dar aceasta este o confirmare suplimentară că sunt implicaţi direct în evenimente, în război", a declarat Nikolai Patruşev, citat de cotidianul Le Monde şi de agenţia Interfax.

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a transmis miercuri un avertisment Rusiei, cerând Moscovei să acţioneze în mod "sigur şi profesionist" după incidentul "periculos" produs în Marea Neagră, soldat cu prăbuşirea dronei americane. "Acest episod periculos intervine într-un context de acţiuni agresive şi riscante efectuate de piloţi ruşi în spaţiul aerian internaţional. Statele Unite vor continua să trimită aparate de zbor oriunde permite dreptul internaţional. Rusia are obligaţia de a utiliza aeronavele militare în mod sigur şi profesionist", a declarat Lloyd Austin.

Forţele Aeriene din SUA au anunţat, marţi, prăbuşirea unei drone militare americane după un incident cu un avion de vânătoare al Rusiei produs deasupra Mării Negre. "Două avioane ruse de tip Suhoi Su-27 au efectuat o manevră de interceptare nesigură şi neprofesionistă asupra unei drone de tip MQ-9 a Forţelor Aeriene americane, care zbura în spaţiul aerian internaţional deasupra Mării Negre", a comunicat Comandamentul Forţelor Aeriene americane responsabil de Europa şi Africa. Conform Forţelor Aeriene americane, înainte de coliziune, avioanele de vânătoare ruse au eliberat combustibil şi au zburat în faţa dronei, la distanţă mică, "în mod neraţional" şi "neprofesionist". Din cauza coliziunii, drona militară americană a suferit avarii şi a fost prăbuşită intenţionat de Forţele Aeriene americane, a declarat un oficial de la Washington.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că avioane de vânătoare ruse au interceptat o dronă militară americană deasupra Mării Negre, negând însă versiunea Washingtonului privind coliziunea. "În urma unei manevre brutale, drona MQ-9 a început să zboare necontrolat, a pierdut altitudine şi a atins suprafaţa apei. Avioanele de vânătoare nu au avut niciun contact cu drona", a transmis Ministerul rus al Apărării.

