Sicriul Reginei Elisabeta a II-a va porni de la Castelul Balmoral spre Edinburgh

Sicriul Reginei va porni de la Castelul Balmoral, unde a murit, joi, și se va îndrepta, duminică, la ora locală 10.00 (ora 12.00, ora României), spre Edinburgh. La prânz, vor avea loc proclamații în națiunile descentralizate.

Queen’s final journey from Balmoral to London where she’ll be laid to rest at funeral

De asemenea, Regele Charles al III-lea urmează să se întâlnească cu secretarul general al Commonwealth-ului la Palatul Buckingham, înainte de a-i primi pe înalții comisari ai regatului și pe soții lor în Bow Room.

Sâmbătă a fost confirmată data funeraliilor de stat ale reginei, care vor avea loc luni, 19 septembrie, la Westminster Abbey. Înainte de aceasta, Regina va fi ținută în Westminster Hall timp de patru zile, pentru a permite publicului să îi aducă un ultim omagiu, a declarat familia regală.

Noua Zeelandă, Australia și Canada au organizat deja ceremonii de proclamare pentru a-l recunoaște pe Regele Charles al III-lea ca nou șef de stat. Ceremoniile de proclamare sunt un eveniment constituțional și ceremonial care face trecerea oficială la un nou monarh pentru țările respective.

Liderii acestor țări au adus omagii Reginei în momentul în care i-au recunoscut succesorul.

Noul prim-ministru britanic îl va însoți pe Regele Carol într-un turneu regal în cele patru națiuni ale Marii Britanii pentru a conduce zilele de doliu național pentru mama sa, Regina Elisabeta a II-a.

(sursa: Mediafax)