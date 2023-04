UPDATE Racheta SpaceX Starship a explodat la câteva minute după lansare

Fondatorul și CEO-ul SpaceX, Elon Musk, a postat pe Twitter după ce racheta Starship fără echipaj s-a lansat și apoi a explodat în aer câteva minute mai târziu.

El a felicitat compania și a spus că echipa „a învățat multe” în pregătirea pentru următoarea lansare de test, despre care a spus că se va întâmpla în câteva luni.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK