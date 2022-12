Descoperire CUMPLITĂ în Spania. Un român a găsit un cadavru mutilat la gunoi

Bărbatul vinde fie vechi și a tras o sperietură zdravănă când, în timp ce scotocea într-un container, a găsit o valiză destul de grea. Când a deschis-o, a găsit un corp uman tăiat în bucăți, relatează El Pais.

"Am o tutungerie și, în fiecare dimineață, fac turul barurilor din zonă pentru a reface stocul de țigări. Un comerciant de fier vechi, care este clientul meu, m-a sunat tocmai când tocmai a găsit valiza", a povestit proprietarul unei tutungerii din Barcelona: "Prietene, prietene, cheamă pe cineva, e foarte grav, foarte grav", a strigat românul.

"La început am crezut că sunt haine înăuntru, dar când m-am uitat mai atent am văzut un corp gol, al unui bărbat alb. Am fost șocat", a povestit proprietarul tutungeriei.

Pentru că nu avea telefonul la el, acesta a oprit o ambulanță și a chemat imediat poliția.

Oamenii legii au verificat imediat dacă magazinele din zonă aveau camere de luat vederi.

Gunoiul fusese colectat cu o seară înainte, așa că valiza a ajuns la gunoi peste noapte.

Ancheta este în desfășurare, iar misiunea principală a polițiștilor este de a identifica persoana decedată și de a aresta autorii crimei.