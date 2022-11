Stare de urgență în New York. Furtuni de zăpadă istorice. Doi oameni au murit

POtrivit Sky News, un fenomen meteorologic cunoscut sub numele de zăpadă „cu efect de lac” a paralizat anumite părți ale statului New York.

Cantități impresionante de zăpadă au căzut peste noapte în părți din vestul și nordul New York-ului, de-a lungul părții de est a Lacului Erie.

Școli, gări și drumuri s-au închis în Buffalo, în timp ce numeroase zboruri de pe aeroportul orașului au fost anulate.

NFL a transmis că va muta meciul de acasă al lui Buffalo Bills împotriva lui Cleveland Browns la Detroit.

Pe Orchard Park, unde echipa joacă, s-a depus un strat de zăpadă de 61 cm.

Două persoane din Erie au murit din cauza unui stop cardiac „legat de efortul depus în timpul curățării zăpezii cu lopata”, a declarat vineri directorul Mark Poloncarz, potrivit Focus.

