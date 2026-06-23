Strâmtoarea Hormuz se redeschide treptat: peste 170 de nave au traversat după acordul dintre SUA și Iran

Potrivit datelor companiei de analiză maritimă Kpler, cel puțin 172 de nave au traversat strâmtoarea după semnarea acordului, inclusiv 42 într-o singură zi, scrie BBC

Deși numărul este în creștere, traficul rămâne mult sub nivelul obișnuit de dinaintea conflictului, când aproximativ 138 de nave traversau zilnic una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Peste 200 de petroliere așteaptă încă în zonă

Datele de monitorizare a navelor arată că peste 200 de petroliere se aflau marți în apropierea Strâmtorii Hormuz, multe dintre acestea așteptând clarificarea situației de securitate.

În același timp, prețul petrolului Brent, reperul global al pieței petroliere, a scăzut la cel mai redus nivel înregistrat de la începutul conflictului dintre Iran și Statele Unite.

Exporturile iraniene de petrol revin pe piață

Unul dintre efectele directe ale acordului este reluarea exporturilor energetice ale Iranului.

Potrivit organizației de monitorizare United Against Nuclear Iran, cel puțin 30 de petroliere încărcate cu petrol și produse petrochimice iraniene au părăsit Golful Persic după semnarea înțelegerii.

De asemenea, Departamentul Trezoreriei SUA a relaxat temporar sancțiunile și a permis comercializarea petrolului iranian, a produselor petrochimice și a altor derivate petroliere până la data de 21 august.

Numai luni, cel puțin cinci petroliere care figurau anterior pe lista sancțiunilor americane au traversat Strâmtoarea Hormuz transportând până la patru milioane de barili de petrol.

Navele preferă ruta controlată de Iran

Majoritatea navelor comerciale și petroliere care au tranzitat recent strâmtoarea au folosit ruta nordică, aflată în apele teritoriale iraniene și aprobată de autoritățile de la Teheran.

Această alegere contrastează cu recomandările Statelor Unite, care au îndemnat operatorii maritimi să utilizeze ruta sudică, mai apropiată de coasta Omanului.

În prezent, peste 250 de petroliere și aproximativ 440 de nave comerciale se află încă în Golful Persic, potrivit ultimelor poziții raportate.

Mai mult de 80% dintre petroliere sunt ancorate sau staționează în așteptarea unor condiții mai sigure de navigație.

Minele marine continuă să reprezinte un pericol

Unul dintre motivele pentru care traficul nu a revenit la nivelurile normale îl reprezintă pericolul minelor marine.

Centrul Comun de Informații Maritime (JMIC), organizație internațională din care fac parte și Statele Unite, a avertizat că pe culoarele maritime centrale din Strâmtoarea Hormuz există încă mine active.

Până în prezent au fost identificate două mine, iar operațiunile de deminare sunt în desfășurare.

Din acest motiv, autoritățile maritime recomandă utilizarea culoarului sudic, despre care s-a confirmat că este sigur pentru navigație.

Mesaje contradictorii de la Teheran

Situația este complicată și de declarațiile contradictorii venite din Iran.

În timp ce reprezentanții iranieni la ONU au afirmat că Strâmtoarea Hormuz este deschisă traficului internațional, Garda Revoluționară Iraniană a anunțat recent restricții și chiar închiderea temporară a rutei ca reacție la evoluțiile militare din regiune.

În plus, nou-creata Autoritate Iraniană pentru Strâmtoarea Hormuz a transmis că toate navele trebuie să obțină autorizații speciale pentru tranzit.

Analiștii consideră că această cerință îi determină pe mulți armatori să amâne traversarea, mai ales în contextul în care instituția iraniană este încă supusă sancțiunilor americane.

O rută vitală pentru economia mondială

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante artere energetice ale planetei. Aproximativ o cincime din petrolul transportat pe mare la nivel global trece prin această zonă îngustă care leagă Golful Persic de Oceanul Indian.

Orice blocaj sau restricție în această regiune poate avea efecte imediate asupra prețurilor la petrol și asupra economiei mondiale.

Deocamdată, acordul dintre Washington și Teheran pare să fi redus tensiunile și să permită reluarea treptată a traficului comercial, însă nivelul de activitate rămâne departe de cel înregistrat înaintea izbucnirii conflictului.