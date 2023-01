SUA au avut creştere economică de 2,1% în 2022, unii analişti însă nu exclud recesiunea

Valoarea PIB-ului SUA a crescut cu 2,1% în 2022, iar în ultimul trimestru al anului trecut ritmul activităţilor economice a fost de 2,9%, potrivit datelor oficiale, citate de publicaţia The Hill.

Totuşi, creşterea economică este sub aşteptările de 2,6-2,8%, iar Statele Unite continuă să se confrunte cu inflaţie, activităţile economice fiind afectate şi de majorarea dobânzii de referinţă. "Creşterea PIB-ului în 2022 a reflectat în primul rând intensificarea cheltuielilor de consum, exporturile şi investiţiile private", arată un raport al Biroului de Analiză al Departamentului Comerţului.

PIB-ul Statelor Unite fusese în scădere în primele două trimestre din 2022, astfel că mulţi analişti se temeau de intrarea în recesiune, dar activităţile economice au început să se relanseze în a două jumătate a anului. De asemenea, rata inflaţiei a început să scadă în ultimele luni, ajungând la nivelul de 6,5% în decembrie 2022, de la vârful de 9,1% din iunie.

În 2021, Statele Unite au înregistrat o creştere economică de 5,9%, după scăderea substanţială generată de restricţiile antiepidemice în 2020.

Unii analişti nu cred că riscul recesiunii a fost depăşit. "Poate că observăm creştere economică şi ne gândim că economia şi-a revenit, dar acest lucru ar fi o interpretare total greşită. Sunt multe variabile care indică aceeaşi direcţie: recesiunea. Producţia pare a indica apropierea unei recesiuni, ritmul creării locurilor de muncă a încetinit şi am dubii că am resimţit toate efectele majorărilor dobânzilor decise de Rezerva Federală", afirmă Joseph LaVorgna, economist-şef la grupul SMBC Nikko Securities America, citat de cotidianul The Washington Post. Analistul nu exclude intrarea în recesiune la jumătatea acestui an.

"Spre deosebire de alte recesiuni, în care efectele sunt resimţite în toate sectoarele, suntem într-o perioadă în care problemele afectează segmente diferite în momente diferite. Nu toate datele indică aceeaşi direcţie, deşi în general nu este aşa. Este o situaţie unică în era pandemiei", explică Liz Ann Sonders, expert în strategii de investiţii la compania de servicii financiare Charles Schwab.

(sursa: Mediafax)