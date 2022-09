SUA vor acționa "decisiv" dacă Rusia va folosi arme nucleare în Ucraina

"Am comunicat direct, în privat și la niveluri foarte înalte Kremlinului că orice utilizare a armelor nucleare va fi întâmpinată cu consecințe catastrofale pentru Rusia, că SUA și aliații noștri vor răspunde în mod decisiv și am fost clari cu privire la ceea ce implică acest lucru", a declarat Sullivan la CBS, citat de The Guardian.

Sullivan a spus că liderul rus Putin a "fluturat cartea nucleară în diferite momente de-a lungul acestui conflict", iar aceasta este o chestiune pe care administrația Biden trebuie "să o ia extrem de în serios, deoarece este o chestiune de o gravitate extremă - posibila utilizare a armelor nucleare pentru prima dată de la cel de-al Doilea Război Mondial".

(sursa: Mediafax)