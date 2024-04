Sunak sugerează că Londra ar putea părăsi CEDO dacă planul său de azil Rwanda este blocat

Într-un interviu acordat miercuri, Sunak şi-a apărat abordarea privind gestionarea ambarcaţiunilor mici care traversează Canalul Mânecii, dar a indicat că ar fi dispus să părăsească CEDO dacă aceasta îi blochează planul de azil Rwanda.



"Cred că toate planurile sunt conforme cu toate obligaţiile noastre internaţionale, inclusiv CEDO, dar cred că securitatea frontierelor şi asigurarea faptului că putem controla migraţia ilegală sunt mai importante decât apartenenţa la o instanţă străină, deoarece ele sunt fundamentale pentru suveranitatea noastră ca ţară", a declarat prim-ministrul pentru programul Never Mind The Ballots al The Sun.



În interviul său, Sunak a insistat că guvernul are "planuri în vigoare" pentru a pune în aplicare Politica Rwanda de îndată ce proiectul de lege va reuşi să depăşească opoziţia din Camera Lorzilor, negând relatările conform cărora nu există nicio companie aeriană dispusă să-i transporte pe solicitanţi de azil în naţiunea centrafricană.



El şi-a apărat, de asemenea, abordarea mai largă faţă de ambarcaţiunile mici, spunând că a făcut "mai mult decât orice alt prim-ministru din istorie" pentru a aborda problema.



După o scădere a numărului de treceri anul trecut, peste 5.000 de persoane au făcut acest drum în primele trei luni ale anului, depăşind recordul anterior stabilit în 2022.