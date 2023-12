Cine este autorul crimei în masă din Praga. Medic psihiatru: David Kozak suferea de o tulburare psihiatrică severă

Presupusul trăgător al incidentului de joi de la universitatea din Praga avea permis de port-armă și deținea mai multe arme, potrivit președintelui poliției cehe, Martin Vondrášek. "Atacatorul era un student în vârstă de 24 de ani la Universitatea Charles", conform informațiilor furnizate de poliția cehă.

Mesajul ucigașului din Praga:

"Permiteți-mi să mă prezint, numele meu este David. Vreau să mă duc într-o școală și să mă sinucid, iar Alina Afanaskina m-a ajutat destul de mult.

Întotdeauna mi-am dorit să ucid, am crezut că voi deveni un maniac în viitor... Apoi, când Ilnaz (n.r. autor de 19 ani al unui atac armat soldat cu nouă morţi într-o şcoală din Kazan, în centrul Rusiei) a tras focurile de armă, mi-am dat seama că este mult mai profitabil să faci crime în masă decât în serie. M-am așezat... Am așteptat... Am visat... Am vrut... dar Alina a devenit ultimul punct.

A fost ca și cum ar fi venit în ajutorul meu din ceruri la timp.

Acest canal va fi închis pentru o lungă perioadă de timp, deși am vrut să îl deschid inițial, dar apoi am citit niște instrucțiuni că ar fi mai bine să deschidem canalul cu câteva ore înainte de filmare. Probabil că așa voi face.

Acest canal este un jurnal în care voi vorbi despre viața mea de dinainte de filmare", a scris David pe un canal privat de Telegram.

Iată analiza făcută criminalului de cunoscutul medic specialist psihiatru Gabriel Diaconu:

"Numele lui este David Kozak. Avea 24 de ani și era student la Facultatea de Istorie din cadrul Universității Karlova (Charles University) de la Praga.

Astăzi s-a suit la etajul Facultății de Arte, la câteva ore după ce – după primele date disponibile – și-a ucis tatăl. Armat cu un arsenal impresionant, a deschis focul în mulțime. La acest moment, 15 persoane sunt declarate decedate, și alte câteva zeci au fost rănite.

Ce-a devenit clar e că nu e vorba de un atac terorist. Kozak însuși, se pare, ar fi postat pe un canal privat Telegram intenția de-a comite o crimă în masă, ”inspirat” de un alt caz din Rusia, mai exact cazul Alinei Afanaskina. Aceasta din urmă, o elevă din Rusia de 14 ani, a comis în urmă cu câteva săptămâni (7 decembrie 2023) un atentat similar, soldat cu mai multe victime la gimnaziul unde era elevă.

Este dincolo de dubiu, din informațiile deocamdată făcute publice, că David Kozak suferea de o tulburare psihiatrică severă. Că avea dificultăți cronice de testare a realității, compatibile cu un diagnostic de schizofrenie paranoidă. Kozak, mai mult, asemănător cu Anders Breivik, avea elemente de narcisism malign, fiind convins încă dinaintea faptei că există un sens pozitiv, un ”profit” sau un avantaj al crimei în masă față de crima în serie.

El însuși, în textul făcut public de presa din Cehia (deocamdată nu e clar dacă îi aparține, totuși), prezintă o versiune romanticizată a atrocităților pe care urma să le comită, presărată cu elemente alogice și structurare autistă a gândirii.

Pe de altă parte, comportamentul pregătitor al faptei arată dorința clară de-a face cât mai multe victime, într-o zonă cu aglomerare urbană maximă (piața Jan Palach din fața Facultății de Arte). În această perioadă a anului, trecerea Vltavei pe podurile Carol/ Manes e presărată de turiști, cu oriunde între 10 și 20 de trecători pe secundă înspre, dar și dinspre, malurile opuse ale apei, respectiv orașul vechi, dar și zona unde e organizat târgul de Crăciun.

Kozak, la acest moment, nu e clar dacă s-a sinucis sau dacă a fost neutralizat de forțele de ordine. Asocierea lui Afanaskina sugerează că, de fapt, dorința a fost de la început să aibă parte de-o moarte violentă cu cât mai puține obiecții morale sau religioase la momentul săvârșirii faptei, mod de operare pe care îl vedem – de obicei – în cupletele de tip ”crimă/suicid” sau ”infanticid/suicid”, aici evident la o scală mult mai mare și, deci, revelator pentru viața internă, monstruoasă și diformă, a făptașului.

Un lucru trebuie spus clar despre Kozak, la fel cum am scris în trecut și despre Breivik, despre Lubitz sau despre atacatorul responsabil de crima în masă de la Belgrad, din primăvara acestui an:

Foarte posibil, și aici, un rol catalitic l-a jucat intersecția digitală, consumul de informații nefiltrate în mediul online, dar și apetența pentru un anume gen de conținut recreațional. Breivik avea o anumită ideologie. Lubitz, pe de altă parte, avea un istoric de tulburare afectivă (probabil bipolară) punctată de depresii extreme, dar și un stil de viață disproporționat la veniturile lui de pilot.

Kozak, ca orice criminal narcisic, și-a dorit să aibă parte de-o audiență. Să iasă din anonimat, și măcar pentru câteva momente să-și pună în aplicare o fantezie chinuitoare, dar (și) perversă în același timp: aceea de-a fi bărbat, de-a fi omnipotent, de-a administra el viață, moarte, suferință și, libidinal, de-a-și sația un erotism bolnav, deviant, reformat psihopatologic", spune medicul psihiatru Gabriel Diaconu.

Filmul masacrului din Praga

Șeful poliției, Martin Vondrasek, a declarat că autoritățile au fost informate că bărbatul se îndrepta probabil spre Praga din orașul său din regiunea Kladno, în afara capitalei, cu intenția de a se sinucide. La scurt timp după aceea, tatăl atacatorului a fost găsit mort.

Poliția a evacuat o clădire a Facultății de Arte a Universității Charles, unde atacatorul urma să participe la o prelegere, dar apoi a fost chemată la o altă clădire a facultății, ajungând la câteva minute după ce au sosit informații despre împușcături, a declarat Vondrasek.

„Avem informații foarte proaspete și neconfirmate de la un cont de pe o rețea de socializare, potrivit cărora acesta ar fi fost inspirat de un atac terorist din Rusia din toamna acestui an”, a declarat Vondrasek reporterilor, adăugând că atacatorul era deținător legal al mai multor arme de foc.

„A fost un act oribil pre-mediatizat care a început în regiunea Kladno și, din păcate, s-a încheiat aici”.

Moartea atacatorului ar fi putut fi o sinucidere, dar autoritățile investighează, de asemenea, dacă nu cumva a fost ucis de un glonț al poliției, a adăugat Vondrasek.

Poliția a cerut să nu dezvăluie identitatea bărbatului, dar numele său, așa cum a fost raportat de unele instituții media cehe, se potrivește cu un raport de căutare al poliției și cu un cont de pe o rețea de socializare în care proprietarul acestuia vorbea despre faptul că atacul fi inspirat de un atac armat în masă din Rusia.

Poliția a sigilat piața și zona adiacentă clădirii, situată într-o zonă aglomerată a orașului, în josul dealului de la Castelul Praga, pe o stradă populară care duce turiștii spre Piața Orașului Vechi.

Imaginile din mass-media au arătat studenți care evacuau clădirea cu mâinile ridicate în aer, iar alții cocoțați pe un pervaz lângă acoperiș încercând să se ascundă de atacator, transmite Mediafax