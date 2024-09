Presupusa tentativă de asasinare a lui Trump: Zelenski condamnă "violenţa politică"

"Violenţa politică nu-şi are locul nicăieri în lume", a scris Zelenski pe platforma X.



"Este un lucru bun că suspectul tentativei de asasinat a fost reţinut rapid", a adăugat el, fără a menţiona posibila legătură a acestuia cu Ucraina, dat fiind faptul că individul a fost identificat de mai multe media ca un susţinător al Kievului împotriva Rusiei.



Un responsabil ucrainean de rang înalt a declarat pentru AFP că bărbatul, identificat drept Ryan Wesley Routh, nu are nicio legătură cu guvernul ucrainean.



"El nu a activat aici (în armata ucraineană) şi nu are legături cu structurile de stat, asta e sigur", a declarat oficialul respectiv, exprimându-se sub rezerva anonimatului.



Bărbatul pe care AFP l-a intervievat în 2022 la Kiev, unde s-a deplasat pentru a susţine poporul ucrainean, "a intrat în Ucraina ca o persoană obişnuită, (...) ca mulţi alţii", a declarat oficialul citat.



În acelaşi timp, Legiunea străină ucraineană, formată din voluntari străini care luptă pentru Ucraina, a dat asigurări că suspectul american nu a activat niciodată în rândurile sale.



"Ryan Routh nu a activat niciodată în Legiunea internaţională", care depinde de Departamentul ucrainean de informaţii militare, şi "nu are nicio legătură cu unitatea... Zvonurile difuzate de unele media nu sunt adevărate", a precizat Legiunea pe reţelele de socializare.



O eventuală victorie a lui Donald Trump la alegerile prezidenţiale americane din noiembrie ar putea schimba lucrurile pentru Kiev, care depinde foarte mult de sprijinul militar al SUA pentru a face faţă invaziei ruse declanşate în februarie 2022 de Moscova.



Colaboratori ai lui Trump au sugerat deja că, în cazul unei victorii a acestuia, vor utiliza ajutorul american ca pârghie pentru a forţa Kievul să facă concesii teritoriale.



Kremlinul a speculat presupusele legături cu Ucraina ale prezumtivului autor al tentativei de asasinat împotriva fostului preşedinte american Donald Trump, afirmând că "jocul cu focul" are consecinţe, potrivit Reuters.



Întrebat despre ceea ce FBI a numit o aparentă tentativă de asasinat asupra lui Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: "Nu noi ar trebui să ne gândim, ci serviciile de informaţii ale SUA ar trebui să se gândească. În orice caz, jocul cu focul are consecinţe".



Comentariul a fost o referire clară la sprijinul acordat Ucrainei de Statele Unite împotriva invaziei Rusiei, notează Reuters.

